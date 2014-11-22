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Kültür-Sanat

Tuba Büyüküstün Emmy için New York’ta

Tuba Büyüküstün, bugün ve yarın düzenlenecek Emmy Festivali’ne de katılacak

22 Kasım 2014 13:36

Oyuncu Tuba Büyüküstün, Amerika dışında yayınlanan televizyon programlarının en iyilerinin seçildiği Uluslararası Emmy Ödülleri için Amerika’ya gitti.

“20 Dakika” dizisinde sergilediği performansla ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinde finale kalan oyuncu, önceki gün eşi Onur Saylak, yapımcı Kerem Çatay ve menajeri Yasemin Özbudun’la birlikte New York’a uçtu.

Büyüküstün, 24 Kasım’da New York Hilton Hotel’de düzenlenecek ödül töreni öncesinde sektörün önde gelenleriyle buluşacak ve uluslararası basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

 

Rakipleri kimler?

 

Bu yıl 42’ncisi düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri’nin ‘en iyi kadın oyuncu’ kategorisinde Tuba Büyüküstün’ün rakipleri; İngiltere’den Olivia Colman, Arjantin’den Romina Gaetani ve Hollanda’dan Bianca Krijgsman.

Tören için iki özel kostüm diktiren Tuba Büyüküstün, bugün ve yarın düzenlenecek Emmy Festivali’ne de katılacak.

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