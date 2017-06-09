Tuba Büyüküstün - Onur Saylak evliliği bitti

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak, tüm çabalarına rağmen evliliklerini kurtaramadı. Çift, 5 Haziran’da boşandı.

6 yıl önce evlenen ve bu evlilikten ikiz bebekleri olan Tuba Bü-yüküstün ile Onur Saylak, aralarındaki krizi aşamadı.

Haklarında zaman zaman boşanacaklarına dair haberler çıkan ancak her seferinde iddiaları yalanlayan çift, evliliklerini noktaladı.

Tek celsede bitti



Geçen şubatta da ayrılık kararı aldıklarına dair haberler nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan Büyüküstün ve Saylak, 5 Haziran’da hakim karşısına çıktı.