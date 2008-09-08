Tuba Arap filminde

Suudi Arabistan ve Dubai'deki merkez ofislerinden Avrupa, Kuzey Amerika, Asya ve Ortadoğu'nun 24 farklı ülkesine televizyon yayını yapan MBC Grup, Türkiye'de adını "Çemberimde Gül Oya", "Gümüş", "Ihlamurlar Altında" dizilerini Arap ülkelerinde yayına sokmasıyla duyurmuştu.



"Gümüş" dizisi başta olmak üzere Türk dizilerinin gördüğü büyük ilgi MBC Grup'u daha büyük ortak projelere yönlendirdi. MBC Grup, yakında Türk ve Arap oyuncuların başrollerini paylaşacakları 25 milyon dolar bütçeli bir film ve dizi projesine imza atmaya hazırlanıyor.



Konuyla ilgili olarak MBC Grup Türkiye Temsilcisi Daniel Abdulfettah şu açıklamada bulundu: "Türk dizilerinden çok memnunuz. Yayınladığımız her dizi olay yarattı. Biz de bu ilgiyi daha büyük projelere taşımayı uygun bulduk. Son Osmanlı Padişahı Vahdettin'in çocuklarının öyküsünü hem beyazperdeye hem de TV ekranına taşıyacağız. Önce dizi sonra da filmi çekeceğiz. Bülent İnal, Tuba Büyüküstün, Arap oyuncularla başrolü paylaşacaklar. Çekimleri İstanbul, Şam, Beyrut, Paris gibi birçok farklı şehirde yapacağız. Yakında bu projeyle ilgili basın toplantısı düzenleyeceğiz."

