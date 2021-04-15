TÜAD Araştırma Zirvesi sona erdi: Beynimizin gayeye ihtiyacı var

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) tarafından bu yıl dijital olarak düzenlenen 24. Araştırma Zirvesi, “Power of Purpose- Gayenin Gücü” ana temasıyla 7-8 Nisan tarihlerinde gerçekleştirildi. Zirvede araştırma ve pazarlama sektörünün önde gelen uzmanları, hızlanan dijital dönüşüm ve geleceğin yeniden şekillenmesiyle birlikte markaların gayelerine ulaşmalarına yardımcı olacak araştırma bulgularını ve önemli ipuçlarını paylaştı.

7-8 Nisan tarihlerinde düzenlenen 24. Araştırma Zirvesi’nde birçok ülkeden araştırma, medya, pazarlama, marka, reklam ve iletişim dünyasından profesyoneller ve konuşmacılar bir araya geldi. Simge Fıstıkoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği 24. Araştırma Zirvesi’nde ilk gün açılış konuşmasını TÜAD Yönetim Kurulu Başkanı ve ThinkNeuro CEO’su Doç. Dr. Yener Girişken gerçekleştirdi. Girişken konuşmasında; “Tüm dünyada etkisini gösteren pandemi süreciyle birlikte zor zamanlardan geçiyoruz. Zor zamanlara rağmen TÜAD olarak dünyanın çok farklı ülkelerinden çok kıymetli konuşmacıları bir araya getirerek anlam ve değer katmaya devam ediyoruz. Bu yıl ana temamızı anlam bulmaya çalıştığımız ve içe döndüğümüz bu dönemde “gaye” üzerine kurguladık. Beynimizin bir amaca doğru ilerlemeye, bir nedene bağlı kalmaya ve karar verebilmek için gayeye ihtiyacı var. Gaye, sadece bireyler için değil aynı zamanda markalar için de çok önemli ve kıymetli. Biliyoruz ki bugün insanlar markalardan bilgi yerine ilham almak istiyorlar. Bu bakımdan markanın gayesine odaklanmak bir taraftan tüketiciyle, çalışanlarla ve bütün paydaşlarla aynı hizada olma operasyonu, bir taraftan da yoluna devam ederken hedefini bilme sürecidir.” dedi.

Heart-Data’nın kurucusu ve Starbucks Coffee Japan’da, Head of Marketing Division olarak görev yapan Vanessa Oshima yaşamından ve geçirdiği kanser üzerinden kendi gayesini ve buluş yolculuğunu paylaştı; “Ben gayemi bulmayı çok farklı bir şekilde öğrendim. 4 yıl önce kanser hastalığı geçirdim, iyileşmeye başladığım süreçte veriler iyi olduğumu gösteriyordu, fakat ben kendimi iyi hissetmiyordum. Sonra doktorum anlatarak ve paylaşarak iyi hissedeceğimi söyleyince yazmaya başladım. Bu bana iyi geldi ve “kanserle savaşmak yerine onunla yaşamayı” öğrendim. Araştırma da böyle aslında, markalarla çalışırken çok fazla savaşmayı öğreniyoruz ve hep datalara bakıyoruz. Eğer gayemizi bulamazsak datalar bizi iyi bir noktaya taşımayacaktır. Gayemizi bulmak için şu 4 soruyu kendimize sormalıyız; Ne seviyorsun? Ne yapmakta iyisin? Sana insanlar ne için para öderler? Dünyanın ihtiyacı olan nedir? “dedi.

Pandemiye rağmen büyüyen pazarlara dikkat çeken ESOMAR Başkanı Kristin Luck ABD’de cloud (bulut teknolojisi), kahve, risk danışmanlığı ve dijital müzik sektörlerinin büyümeye devam ettiğini belirtti. Sadece Avrupa’da teknoloji ve dijitalin 1 trilyon dolarlık yatırımlara ulaştığının altını çizdi. Kristin Luck, araştırmaların önemine dikkat çekerek global düşünmenin, inovasyonun, iş birliği ve etik veri kullanımının önemini zirve izleyicileri ile paylaştı.

Zirveye Londra’dan katılan gazeteci Grant Feller’ın sunumu ise “Kötünün Gücü” üzerine kuruluydu. Feller, gazeteciler gibi markaların da kötüyü görmeleri gerektiğini belirterek “İyi haberler size kendinizi iyi hissettir, ancak kötü haber harekete geçirir. Siz de markanızla ilgili sadece iyi verilere bağlı kalmayın, kötüyü duyun, öğrenin ve bunu nasıl iyileştirebileceğiniz konusunda harekete geçin” dedi.

“Marka amacının dönüştürücü gücü” konulu konuşmasını gerçekleştiren Marka & İnovasyon Stratejisti; Danışman Alev Gökçe sürdürülebilirlik, finansal krizler ve koronavirüs krizine dikkat çekti. Gökçe; “Amaç, sadece bir pazarlama aracı olarak görülmemeli. Sürdürülebilirlik bir pazarlama yöntemi olarak değil de bir değer olarak yaratıldığında önemli. Dünyadaki değişime pozitif şekilde nasıl katkı sağlayabiliriz bunu öncelik edinmeliyiz.” dedi.

Araştırma Zirvesi’nde, “Türkiye’nin faydalı marka öyküleri” konulu bir sunum gerçekleştiren İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Gazeteci ve Yazar Dr. Fatoş Karahasan, Türkiye’nin önemli markalarının ilham verecek marka öykülerini zirve katılımcıları ile paylaştı.

Bu yıl ilk kez global olarak düzenlenen 24.Araştırma Zirvesi programında ESOMAR ve MRS Başkanları da dahil olmak üzere 37 konuşmacı ve 5 oturuma yer verildi. Etkinliğe yurtiçi ve yurt dışından olmak üzere toplam 682 kişi katılım sağladı.

Yüksek Sadakat müzik grubunun da katılımcılara özel mini bir konser verdiği etkinlikte, araştırma sektöründe 25. yılını dolduran TÜAD üyelerine “Meslekte 25.Yıl Plaketleri” de dijital bir törenle takdim edildi.

Zirveye NielsenIQ Ana Sponsor, Ülker Platin Sponsor, Petrol Ofisi, Arçelik, Anadolu Efes ve Rem People Oturum Sponsoru, Akademetre Mini Araştırma Sponsoru, Kantar Konuşmacı Sponsoru, GfK, Speed Medya ve Fairy Reklam Sponsoru, Sia Insight Araştırma Sponsoru, Yemek Sepeti Öğle Yemeği Sponsoru, Kahve Dünyası Kahve Molası Sponsoru, Cesur Dünya Sanat Sponsoru, Sor Research Açılış Filmi Sponsoru ve YouGov da Hediye Sponsoru olarak destek verdiler.

TÜAD hakkında

TÜAD Akademi 1990 yılından bu yana, araştırma sektöründeki insan kaynağının mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla araştırma sektörünün tüm paydaşlarına pazar, pazarlama ve sosyal araştırmalar alanında profesyonel gelişim ortamı sunan bir eğitim platformudur.

Eğitimler, araştırma sektörünün orta ve üst düzey yöneticilerinden oluşan sektör profesyonelleri tarafından verilmektedir. Eğitim içerikleri, her yıl sektörden gelen talepler, globalde araştırma alanındaki yenilikler ve araştırma sektörünün değişen mesleki ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmaktadır.