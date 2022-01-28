TÜAD'ın yeni yönetimi belli oldu: Başkanlığa Doç. Dr. Yener Girişken seçildi

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) 18. Olağan Genel Kurulu’nda yeni yönetimini seçti. Buna göre TÜAD'ın yeni yönetim Kurulu Başkanlığı'na ThinkNeuro CEO’su Doç. Dr. Yener Girişken yeniden seçildi. Olağan Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu'nun yanı sıra, Veri Toplama Kurulu, Denetleme Kurulu, Etik ve Disiplin Kurulu üyeleri de seçildi. Yeni Yönetim Kurulu 2 yıl (2022-2024) süreyle görevde kalacak.

Yener Girşken'in Başkanı olacağı Yönetim Kurulu'nda yer alan diğer isimler ise; FA Research Genel Müdürü Alkan Yıldırım, Kalita Araştırma Yönetici Ortağı Ebru Algım, Era Research Kurucu Ortağı Elvan Oktar, Akademetre Research Kurucusu Dr. Halil İbrahim Zeytin, Kantar Insights Division CEO’su Hande Beceren, Sia Insight Genel Müdürü Hüseyin Tapınç, SOR Araştırma Kurucu Ortağı İnci Samimi, GfK Türkiye ve İsrail Genel Müdürü Kıvanç Bilgeman, Unilever Tüketici ve Pazar Araştırmaları Direktörü Nihan Şahan Eren, Ipsos CEO’su Sidar Gedik olarak belirlendi.

"Araştırma sektörünün itibarı tüm kamuoyu nezdinde artırılacak"

TÜAD Yönetim Kurulu Başkanlığa seçilen Yener Girişken yaptığı açıklamada akademiyle iş dünyasının gerçekleştireceği ortak çalışmaların da sayısının artırılacağını belirtirken, başta Z kuşağı olmak üzere araştırma sektörünün itibarının tüm kamuoyu nezdinde daha da artırılacağını ifade etti.

Girişken ayrıca araştırma sektörünün "değer yaratmaya" daha çok odaklanması gerektiğinin altını çizdi.

Diğer yönetim üyeleri

TÜAD'da iki yıl süreyle diğer yönetim organlarında görev yapacak isimler ise şu şekilde:

Denetleme Kurulu; Asya Ceyhun (Ülker/Pladis), Cihan Bozkuş (Publicisone) ve Araştırmacı Handan Esmer.

Disiplin Kurulu; Candan Schabio (AAP), Dr. Cüneyt Evirgen (Sabancı Üniversitesi), Selim Oktar (StratejiCo), Doç. Dr. Yener Girişken,

Etik Kurul; Çağlayan Işık (Frekans Araştırma), Prof.Dr. Ercan Gegez- (Arel Üniversitesi), Prof.Dr. Nilüfer Narlı (Bahçeşehir Üniversitesi), Şule Şamlı (Devil in Detail), Prof.Dr. Tanses Gülsoy (Beykent Üniversitesi)

Veri Toplama Kurulu; Alkan Yıldırım (Fa Research), Ali Dik (Kolektif), Hasan Tolun (Sia Insight), Haydar Barış Emrah (Remind), Mevlüt Sönmez (Fi Araştırma)