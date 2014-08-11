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Politika

TÜAD: Araştırma şirketleri medyumlarla karıştırılıyor

Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD), araştırma şirketleri ile veri toplama şirketlerinin 'anket şirketi' olarak anılmasının yanlış olduğunu açıkladı

11 Ağustos 2014 22:57

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, basında çıkan anket şirketlerinin isabetli tahminler yapamadığına yönelik haberlere ilişkin Türkiye Araştırmacılar Derneği (TÜAD) bir açıklama yaptı.

TÜAD Başkanı Vural Çakır imzalı açıklama şöyle;

Medya Mensuplarına Duyuru

Son iki seçim sürecinde değerli medya mensuplarının araştırma şirketi, veri toplama şirketi ve anket kavramlarını gerçeğe uygun olarak anlamaları ve yansıtmaları konusunda önemli gelişmeler sağladığını memnuniyetle görüyoruz. Bu noktada sağlanan gelişimeler toplumu doğru anlamak ve doğru yansıtmak konusunda yardımcı olmaktadır.

Bununla birlikte zaman zaman araştırma şirketi ile veri toplama şirketini karıştıran; bu iki tip kuruluşa birlikte yanlış bir şekilde "anket şirketi" diyen bilgi eksikleri ile de karşılaşmaktayız. Bu bilgi eksikliklerini gidermekte TÜAD kadar, medya kuruluşu yöneticilerinin de çabaları önemli olacaktır. Böylece araştırma şirketlerini “anket” şirketleri ile onları da medyumlarla karıştıran yaklaşımlar da sona erecektir.

Öte yandan TÜAD ülkemizdeki profesyonel araştırma kuruluşlarının tek sivil toplum örgütü olarak yüksek özdenetim ilkeleri ile çalışmakta ve bunları sürekli geliştirmektedir.  Güvenilir Araştırma Belgesi, uluslararası bağımsız bir kuruluş tarafından denetlenme şartı, yüksek profesyonel standart taahhüdü gibi uygulamaları içeren bu özdenetim ilkeleri artık TÜAD üyeliğinin ön koşuludur.  Kamuoyunda  seçim tahminleri ile ilgili olarak adı geçen firmaların çoğu TÜAD üyesi değildir. Yukarıdaki özdenetim ilkeleri kapsamının da dışındadır.
Yapılan haberlerde ve yorumlarda  bu konunun dikkate alınması çok önemli kalite sistemleri ile çalışan üye kuruluşlarımızın, toplumumuzun bir bilgi toplumu haline gelmesinde çok önemli rol oynayan araştırma sektörünün ve araştırmacıların doğru algılanmasını sağlayacaktır.


Değerli medya mensuplarına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

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