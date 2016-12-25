TU-154 ile yaşanan kazalarda 800 kişi öldü

Rusya'da 92 kişi taşıyan yolcu uçağının düşmesi gözleri yine Tupolev TU-154 model uçaklara çevirdi.

Bu uçaklarla 2000 yılından beri yaşanan kazalarda 800 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Soçi'de yaşanan son olayı içermiyor. Rus Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 92 kişinin yer aldığı uçağın düşmesi sonucu hayatta kalan kimse olmadığına inanılıyor.

Üç motorlu TU-154 uçakları 1960'lı yıllarda 150'den fazla yolcu taşıyacak ve asfalt döşenmemiş hava sahalarında da harekete edebilecek şekilde tasarlandı.

Bu modelde 1000'den fazla üretim yapıldı ancak çok sayıda kazalar yaşandı. Rus yetkililer, 2011 yılında artık yaşlanmış olan bu modelin yavaş yavaş kullanımdan çıkarılması emrini verdi.

Son 15 yıl içinde bu model uçaklarla yaşanan kazalar arasında Polonya Devlet Başkanı Leh Kazinski'yi taşıyan ve Smolensk yakınlarında düşen kaza da yer alıyor. Olayda 95 kişi hayatını kaybetmişti.

Uluslararası bir soruşturmada kazanın pilot hatası yüzünden olabileceği görüşüne varılmıştı ancak daha fazla inceleme sonucu uçağın miladını doldurmuş olması da olası etkenler arasında eklenmişti. Kazadan bir ay önce Rus Aeroflot Havayolu, TU-154 filosunu emekliye ayırdığını bildirmişti.

TU-154 modeli uçaklar sivil havacılıkta artık çok nadir kullanılıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'deki felaket sonrası kapsamlı bir soruşturma yapılması emrini verdi.

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dpa, BS/MK