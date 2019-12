TTK'ya işçi alımı müracaatları başladı

TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, nitelikli işçi açığının giderilmesine yönelik 1500 artı 1500 olmak üzere 3 bin, gruplu üretim işçisinin alımı için kurumun Kozlu, Amasra, Üzülmez, Karadon ve Armutçuk müessese müdürlüklerine yapılan başvurular kabul ediliyor.



Merkez ilçe ve ve bağlıilçe ve köylerdeki 30 yaşını doldurmamış işsiz gençler, 2 iş haftası boyunca iş müracaatında bulunabilecek. Müesseseler'in alacağı işçi sayıları ise şöyle: Armutçuk 150+150, Kozlu 325+325, Üzülmez 225+225, Karadon 700+700 ve Amasra'ya da 100+100 işçi.



Sabahın erken saatlerinde merkez ilçeye bağlı Elvanpazarcık beldesinden Üzülmez Müessesesi'ne gelip sıraya giren işsiz gençler, iş başvurusunda bulundu. İş başvurusunda bulunan 28 yaşındaki İsmail Şeker, işe girme ümidi olmamakla birlikte şansını deneyeceğini belirterek, "Ümidimiz yok; ama her ihtimale karşı şansımızı deneyelim dedik. İlk defa iş başvurusunda bulunuyorum. Köyde işsiz geziyoruz, sağda solda iş arıyoruz. İnşallah çıkar" dedi.



İşsizlikten kurtulmak için maden ocağında işe girmek istediğini anlatan 23 yaşındaki Ramazan Kocabıyık isimli işsiz genç, talebin yoğun olması nedeniyle işe girme ümitlerinin zayıf olduğunu ifade ederken, 27 yaşındaki Müjdat Fidan isimli genç de "Ben de Elvanpazarcık'tan geliyorum. Giremeyeceğiz; ama bir taraftan da ümitliyiz. Torpil olayını istemiyoruz. Her şeyin hakkıyla olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.



TTK Üzülmez Müessesesi Müdürü Recep Danacıoğlu, iş başvurularında yoğun talep olmasına rağmen 2006 yılı alımlarındaki gibi izdiham yaşanmadığını söyledi. Önceki alımdan tecrübe edindiklerini kaydeden Danacıoğlu, "Daha önce iş başvuruları tek yere yapılıyordu. Şimdi biz köy köy, mahalle mahalle ayırdık ve her işçi ikâmet ettiği yere göre ayrı yerlere başvuruda bulunuyor. Dolayısıyla izdiham, uzun kuyruklar ve saatlerce bekleme gibi olumsuzluklar da ortadan kalkmış oldu. Gençlerimiz iki iş günü haftasında iş müracaatında bulunabilecek. Şu ana kadar sadece bizim müessesemize bine yakın müracaat oldu. Bu sayı ilerleyen günlerde çok artacaktır" diye konuştu.



İşçi alımı konusunda Bakanlar Kurulu kararına göre TTK yönetim kurulunun yetkili kılındığını hatırlatan yetkililer, işçi alım prosödürü şöyle açıkladı: Hazırlanan formlar temin edilerek kayıtlar yapılabilecek. Adaylarda işe giriş tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olma şartı aranacak. Madenlere yatkınlıkları konusunda sınava tabi tutulacaklar. Mülakatla maden direği taşıtılacak adayların kazma, kürek ve baltayı nasıl kullandıkları uygulamalı test edilecek. Avuç içlerinden de işe yatkınlıkları belirlenecek. Boy ve kilo dengesi göz önünde bulundurularak tercihler yapılacak. Başvuranlar madencilik bilgileri konusunda ön elemeden geçirilmelerinin ardından noter huzurunda çekilecek kurayla iş başı yaptırılacaklar.