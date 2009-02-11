T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TTK'ya ait maden ocağında göçük: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 2'si hayatını kaybetti

11 Şubat 2009 02:00

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 2'si ölürken, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.

 
Göçük, saat 15.00 sıralarında TTK Karadon Müessesi'ne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi.

Yerin 260 metre altında meydana gelen göçükte 4 maden işçisi toprak altında kaldı.

İlk yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerden Savaş Satıcı ile Bayram Gümüştaş yaralı olarak kurtarılarak, tedavileri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adem Altıparmak ve Murat Katırcı adlı işçiler ise yaşamını yitirdi.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen göçükten 2 işçinin cesedi çıkarıldı.

TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesinin 4. kartiye eksi 260 kodunda, tavan kısmından kömür kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan Adem Altıparmak (31) ve Murat Katırcı'nın (29) cesetlerine ulaşıldı.

Göçükten sağ çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş Satıcı ve Bayram Gümüştaş'ın, ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu, yaptığı açıklamada, işçilerin çalıştığı üretim bölgesinde 5 madencinin görevli olduğunu, ancak 1'inin mazereti nedeniyle işe gelmediğinin belirlendiğini söyledi.

İlk aşamada işe gelmeyen madencinin de göçük altında olduğunun zannedildiğini anlatan Muslu, "Göçük altında 2 madencinin cesedi çıkartıldı. 2 madenci ise kurtarıldı. Diğer madencinin mazereti nedeniyle bugün işe gelmediğinin öğrenilmesi üzerine kurtarma çalışmalarına son verildi" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24