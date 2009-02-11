TTK'ya ait maden ocağında göçük: 2 ölü, 2 yaralı

Zonguldak Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte 4 işçi toprak altında kaldı. İşçilerden 2'si ölürken, 2'si yaralı olarak kurtarıldı.





Göçük, saat 15.00 sıralarında TTK Karadon Müessesi'ne bağlı Gelik İşletme Müdürlüğü'ne ait maden ocağında meydana geldi.



Yerin 260 metre altında meydana gelen göçükte 4 maden işçisi toprak altında kaldı.



İlk yapılan kurtarma çalışmalarında işçilerden Savaş Satıcı ile Bayram Gümüştaş yaralı olarak kurtarılarak, tedavileri için Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Adem Altıparmak ve Murat Katırcı adlı işçiler ise yaşamını yitirdi.



Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında meydana gelen göçükten 2 işçinin cesedi çıkarıldı.



TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Karadon Müessese Müdürlüğü Gelik İşletmesinin 4. kartiye eksi 260 kodunda, tavan kısmından kömür kayması sonucu meydana gelen göçüğün altında kalan Adem Altıparmak (31) ve Murat Katırcı'nın (29) cesetlerine ulaşıldı.



Göçükten sağ çıkarılarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Savaş Satıcı ve Bayram Gümüştaş'ın, ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.



Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Ramis Muslu, yaptığı açıklamada, işçilerin çalıştığı üretim bölgesinde 5 madencinin görevli olduğunu, ancak 1'inin mazereti nedeniyle işe gelmediğinin belirlendiğini söyledi.



İlk aşamada işe gelmeyen madencinin de göçük altında olduğunun zannedildiğini anlatan Muslu, "Göçük altında 2 madencinin cesedi çıkartıldı. 2 madenci ise kurtarıldı. Diğer madencinin mazereti nedeniyle bugün işe gelmediğinin öğrenilmesi üzerine kurtarma çalışmalarına son verildi" dedi.

