TTK'den 808 işçi emekli oldu

TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra ve Armutçuk'taki iş yerlerinden 2008'in temmuz ayı sonu itibariyle yer

üstünden 178, yer altından da 630 olmak üzere 808 işçi emekliye ayrıldı.



Kurumda şu anda yer üstünde 2 bin 223, yer altında 7 bin 438 olmak üzere 9 bin 661 işçi, kadrolu ve sözleşmeli de bin 933 memurun çalıştığını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler:

"TTK'de kömür kazım alanlarının oluşturulmasına yönelik hazırlıklar doğrultusunda hükümetten talep edilen 1500 artı 1500 olmak üzere toplam 3 bin üretim işçisi istihdam edilecek.

Galerilerdeki hazırlıklarımızın tamamlanması durumunda da tekrar işçi alımı gündeme gelecektir. En büyük hedefimiz kurumda emekli maden işçisi sayısı kadar aynı yılda işçi alımı sağlayabilmektir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Kurumun gelir gider

dengesinin eşit olabilmesi için 13 bin civarında çalışan sayısına ve

bunun yarısının üretim işçisi olmasına gerek vardır."