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TTK'den 808 işçi emekli oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumundan (TTK), bu yılın başından bugüne kadar 808 işçi emekli oldu.

01 Ağustos 2008 03:00

TTK Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre,  kuruma bağlı müessese müdürlüklerinden Kozlu, Karadon, Üzülmez, Amasra  ve  Armutçuk'taki iş yerlerinden 2008'in temmuz ayı sonu itibariyle yer
 üstünden 178, yer altından da 630 olmak üzere 808 işçi emekliye ayrıldı.


Kurumda şu anda yer üstünde 2 bin 223, yer altında 7 bin 438 olmak üzere 9 bin 661 işçi,  kadrolu ve sözleşmeli de bin 933 memurun çalıştığını anlatan yetkililer, şunları kaydettiler:
"TTK'de kömür kazım alanlarının oluşturulmasına yönelik hazırlıklar  doğrultusunda  hükümetten talep edilen 1500 artı 1500 olmak üzere toplam 3 bin üretim işçisi istihdam  edilecek. 

Galerilerdeki hazırlıklarımızın  tamamlanması durumunda da tekrar işçi alımı gündeme  gelecektir. En büyük  hedefimiz kurumda emekli maden işçisi sayısı kadar aynı yılda işçi  alımı sağlayabilmektir. Buna yönelik çalışmalar yapılıyor. Kurumun gelir gider 
 dengesinin eşit olabilmesi için 13 bin civarında çalışan sayısına ve 
 bunun yarısının üretim işçisi olmasına gerek vardır."

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