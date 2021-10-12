TTK'da sahte sağlık raporu skandalı: 335 işçiye 1635 sahte sağlık raporu verilmiş, 835 bin TL zarar var

Gazeteci İsmail Saymaz, Türkiye Taşkömürü Kurumu’ndaki (TTK) sahte sağlık raporu skandalını irdelediği bugünkü yazısında, 335 işçiye 1635 sahte sağlık raporu verildiğini, 835 bin TL zarar edildiğini ifade etti.

Halk TV’de yayımlanan bugünkü yazısında Saymaz, yolsuzluğun iki ayağından birinin TTK'da örgütlü Genel Maden İşçileri Sendikası'nın (GMİS) yöneticileri; diğerinin sahte sağlık raporu veren Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi ile Özel Anadolu Hastanesi çalışanları olduğunu söyledi.

“Her şey GMİS'in 2014'teki başkanlık seçiminden iki ay önce başladı” diyen Saymaz, şunları kaydetti:

"TTK Armutçuk İşletmesi'nde GMİS Şube Başkanı olan Ali E. ve yardımcısı Yılmaz Ç., seçimi kazanmak için iki hastane ile anlaştı. İşçilere ‘İstediğiniz zaman gidin, yardımcı olacaklar. İndirimli muayene olabilirsiniz’ denildi. Bu 'hizmet' zamanla sahte sağlık raporu alımına dönüştü. Nasıl mı? Üç yöntemle.

İlk grup, hastaneye gitmeden rapor aldı. Sendikanın görevlendirdiği Turgay K. ve üç işçi 40-50 TL karşılığında rapor temin etti. Şebekenin hastane bağlantısı başka hastalara ait protokol numaralarını ve doktor kaşelerini kullandı. Yani rapor verilen işçi, SGK kayıtlarında görünmüyordu. Bu yolla 1114 rapor yazıldı.

İkinci grup, 10 dakika da olsa hastaneye gitti. Ya kapıda bekledi ya da Acil Servis'te göründü. Ancak raporlarda 5-6 saat tedavi olmuş gibi gösterildi. Kısa bekleyişin ardından raporu eline ulaştırıldı. Bazen 20-50 TL, bazen sigara verdi.

Üçüncü grubun evrakları usulsüz hazırlandı.

Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi'nde Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni Burak Y. ile sayman Nevzat U. sahteciliğe imza attıkları için suçlanıyor. İddiaya göre Nevzat U., bilgisayarda işbaşı kağıdı benzerini hazırladı. Kağıtlara işçilerin bilgilerini yazıp başka hastanın protokol numarasını verdi. Burak Y., ‘Sahte evraklar için işçilerden yevmiyenin yüzde 50'sini alıyormuş’ diyor.”

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