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Politika

TTK Başkanı görevden alındı

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu görevinden alındı. Halaçoğlu, Kürtler ve Ermenilerle ilgili ilginç ve sert açıklamalarıyla tanınıyor

23 Temmuz 2008 03:00

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu görevinden alındı.


Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan atama kararına göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, Gazi Üniversitesi’ndeki asli görevine iade edilmek üzere bu görevinden alındı.

Halaçoğlu, 21 Eylül 1993 yılından beri TTK'daki görevini sürdürüyordu.

'OLAY BİLGİM DAHİLİNDE DEĞİLDİ'

Gazi Üniversitesindeki asli görevine iade edilmek üzere Türk Tarih Kurumu Başkanlığı görevinden alınan Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu, “Şeyhülislamlardan biri; 'Biz elimize ayakkabımızı almış insanlarız, her zaman için bulunduğumuz yerden başka yere gidebiliriz' diyor. Biz aynı düşüncedeyiz” dedi.

Halaçoğlu, görevden alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, şu anda tatilde olduğunu, konunun bilgisi dahilinde gelişmediğini belirtti. Halaçoğlu, “Bu her zaman için olabilecek bir konu. Şeyhülislamlardan biri; 'Biz elimize ayakkabımızı almış insanlarız, her zaman için bulunduğumuz yerden başka yere gidebiliriz' diyor. Biz aynı düşüncedeyiz. Bugün devletin şu görevini yaparsınız, yarın bilim adamı olarak görevinize devam edersiniz, normaldir bunlar, normal karşılıyorum” dedi.

Görevden alınan Halaçoğlu'nun yerine Prof. Dr. Ali Birinci'nin getirilmesi bekleniyor.


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