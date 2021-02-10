TTB Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp tahliye edildi

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp, hakkında açılan davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) soruşturması kapsamında tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu üyesi ve önceki dönem Merkez Konseyi üyesi Dr. Şeyhmus Gökalp hakkında “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı. Gökalp’in katıldığı duruşmada, avukatları Ziynet Özçelik, Barış Yavuz, Kerem Altıparmak hazır bulundu.

Duruşmayı 18 kişinin izlemesine izin verildi

Duruşmayı, aralarında Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve konsey üyeleri, TTB Yüksek Onur Kurulu Üyeleri, önceki dönem TTB Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Halkların Demokratik Kongresi (HDK) önceki Eş Sözcüsü ve Toplum ve Hekîm Dergisi Editörü Onur Hamzaoğlu, TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten ve KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, SES Eş Genel Başkanı Selma Atabey ile Halkların Demokratik Partisi (HDP) Batman Milletvekili Necdet İpekyüz olmak üzere 18 kişinin izlemesine izin verildi.

Milletvekili salona alınmadı

Gökalp’e destek amaçlı gelen Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Muğla, Eskişehir, Van, Antep, Mardin, Batman, Şırnak, Urfa ve Mersin Tabip Odası başkanları, Diyarbakır'da bulunan sivil toplum örgütleri temsilcileri ise duruşmanın bulunduğu koridorda bekledi. Duruşmaya HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel alınmazken, duruşma salonu önünde ve koridorda yoğun polisiye önlemler dikkat çekti.

Mahkeme heyeti, duruşma salonundaki yoğunluğu gerekçe göstererek gazetecilerden sadece bazılarını içeri aldı.