TTB: Yoğun bakım doluluk oranları yüzde 92 - 93 seviyesinde

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, salgında vaka sayılarının artmasına dikkat çekti ve yoğun bakımların dolu olduğunu belirtti. Bulut, "Covid-19 hastaları için sadece birinci sınıf yoğun bakım yatakları kullanılabiliyor ve bu yatakların doluluk oranı ise yüzde 92- 93 seviyesinde” dedi.

Prof. Dr. Vedat Bulut, ülke genelinde Koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım servislerinin yüzde 92-93 seviyesinde dolduğunu söyledi. Bulut, “Sağlık Bakanlığı, ‘Erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66’ diyor. Ancak solunum cihazı olmayan, ikinci ve üçüncü sınıf yoğun bakım yataklarının da dahil olduğu toplam yoğun bakım yatak sayısından bu oranı çıkarıyorlar. Oysa Covid-19 hastaları için sadece birinci sınıf yoğun bakım yatakları kullanılabiliyor ve bu yatakların doluluk oranı ise yüzde 92- 93 seviyesinde” dedi.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, günlük vaka sayısı 60 bine ulaştığında Koronavirüs hastaları için kullanılan yoğun bakım yataklarında da doluluk oranının yüzde 100’e ulaşacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, sözlerini şöyle tamamladı:

“Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde şu an sadece bir tane boş yoğun bakım yatağı kaldı. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentlerde yoğun bakım yatağı sorunu yaşanıyor. Eğer önlem alınmazsa çok değil, Nisan ayı sonunda günlük vaka sayısı 60 bini bulacak.”

"Yoğun bakımlarda ölüm oranı daha fazla"

Vaka sayısının anormal derece arttığını ve zor günlerin kapıda olduğunu belirten Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel de yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Özellikle önümüzdeki 10 gün çok sıkıntılı olabilir. Vatandaş durumun farkında değil. Vaka sayısı çok hızlı artıyor. Yoğun bakımlarda yer bulunamıyor. Durumun ciddiyetinin farkına varılması lazım. Sadece yoğun bakımlar değil, servislerde de doluluk oranı çok fazla. Önceki aylara göre yoğun bakımlarda ölüm oranı daha fazla. Ayrıca yoğun bakımlarda yaş ortalamamız 77-78 yaş iken şimdi 60 yaşın altına düştü. Bu durum İngiltere mutasyonu ile 60 yaş üstünün aşılanmasından kaynaklanıyor.”

Avrupa'da en fazla vak görülen ülke Türkiye

Türkiye önceki gün açıklanan günlük vaka sayısıyla Avrupa’da en fazla günlük vakanın görüldüğü ülke oldu.

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan’da 49 bin 584 yeni vakanın saptandığını açıkladı. Worldometers.info’nun verilerine göre, bu vaka sayısıyla açık ara önde bulunan Türkiye’yi 13 bin 276 yeni vaka ile Ukrayna ve 8 bin 328 yeni yaka ile Rusya izledi.

Asya’da ise ilk sırada 115 bin 245 yeni vakayla Hindistan yer alırken, Türkiye ikinci ülke oldu. 17 bin 430 yeni vaka ile İran, üçüncü sıraya yerleşti. Türkiye, tüm dünyada en fazla yeni vaka açıklayan ülkeler arasında yer aldı.