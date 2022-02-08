TTB ve tabip odaları bugün iş bırakma eylemi düzenliyor: 'Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için'

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaş artışının da aralarında bulunduğu taleplerle bugün iş bırakıyor.

TTB, "G(ö)REVDEYİZ!" adı verilen iş bırakma eylemi kapsamında, acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastaları, Covid-19 hastaları ve Covid-19 belirtileri gösteren hastaların geri çevrilmeyeceğini ve tedavilerinin yapılacağını söyledi.

Dün bir basın toplantısıyla duyurulan eylemde, halktan acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak eyleme destek verilmesi istendi.

Basın toplantısında tabip odalarının temsilcileri, “Bu G(ö)REV hepimizin sağlığı için; 8 Şubat’ta randevu almayın, hastanelere bizlerin yanında olmak için gelin” çağrısı yaptı.

Cahit Berkay, Niyazi Koyuncu, İlkay Akkaya, Ahmet Telli de dahil olmak üzere pek çok sanatçı da yayımladıkları video mesajlarda eyleme destek verdi.