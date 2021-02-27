TTB uyardı: Vaka artışları yeni bir dalganın habercisi ve kaygı uyandırmakta

Türk Tabipler Birliği (TTB) son günlerde artan Covid-19 vaka artışlarının yeni bir dalganın habercisi olduğunu ve kaygı uyandırdığını açıkladı.

Ocak ayından bu yana test sayılarında ki düşüşe rağmen, pozitif vaka sayılarındaki artışın neredeyse iki katına çıkması TTB'yi endişelendirdi.

Geçen ay, beş binlerde olan pozitiflik vaka sayılarının dokuz bini geçmesi üzerine TTB'nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Son günlerde vaka sayılarında ki artış yeni bir dalganın habercisi olmakta ve kaygı uyandırmaktadır. Ekonomik ve sosyal koşulları sağlanmış, ayrımcılık içermeyen, bölge tabanlı politikalar üretilmeli, daha önce yaşadığımız acı deneyim tekrarlanmamalıdır” denildi.