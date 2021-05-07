TTB: Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz; #MehmetCeyhanYalnızDegildir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan hakkında suç duyurusunda bulunuldu ardından sosyal medyada 'Mehmet Ceyhan tutuklansın' etiketine ilişkin "Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz. #MehmetCeyhanYalnızDegildir" dedi.
TIKLAYIN: Tutuklanması için sosyal medyada kampanya başlatılan Prof. Mehmet Ceyhan'dan açıklama
TTB'nin yaptığı açıklama şöyle:
"İktidarın akıl ve bilim dışı politikalarını eleştiren, uyarılarda bulunan, halkın sağlığını önceleyen bilim insanlarına yönelik tehditler kabul edilemez. Tehditlere boyun eğmeyerek bilimi kılavuz almaya devam edeceğiz. #MehmetCeyhanYalnızDegildir #BilimİnsanlarınınYanındayız"