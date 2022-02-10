TTB'den tablolu paylaşım: Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre haftalık yeni vaka ve ölüm sayılarının geçen aya göre yüzde 50'den fazla arttığını belirterek, "Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor" paylaşımında bulundu.

TTB, son 10 haftanın Koronaviirüs yeni vaka ve ölüm sayılarının gösterildiği grafiği sosyal medya hesabından paylaşarak Sağlık Bakanlığını eleştirdi.

TTB paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Sağlık Bakanlığı verilerine göre haftalık yeni vaka ve ölüm sayıları geçen aya göre %50’den fazla arttı. Sağlık Bakanı, kendi verilerini bile görmezden geliyor. Hiçbir önlem almayan, salgını kendi haline bırakan Sağlık Bakanlığı açıkça toplumun yaşam hakkını ihlal ediyor."