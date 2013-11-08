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Yaşam

TTB: Suriye'deki çocuk felci Türkiye'deki çocukları da tehdit ediyor

25 yıldır görülmeyen hastalığa sebep olan virüsün, Pakistan’dan gelen El Kaide ve El Nusra militanlarıyla taşınmış olduğu düşünülüyor

08 Kasım 2013 19:56

Hülya Karabağlı / ANKARA

 

Türk Tabipler Birliği (TTB)  Merkez Konseyi, yazılı açıklamasında “Rojova’ya ilaç, aşı, gıda ambargosunun bir an önce kaldırılması; başta kuduz, kızamık ve polio aşıları olmak üzere Suriye hükümetine destek olunması” çağrısında bulundu.  TTB, “Suriye'de çocuklar felçli. Savaş, bulaşıcı hastalıklarla da zarar veriyor. Türkiye’deki çocuklar da tehdit altında” dedi. Açıklamada, virüsün, endemik (yerleşik) olduğu Pakistan'dan, El-Nusra ve El-Kaide militanları tarafından getirildiği ve bu militanların sınırı rahatça geçerek Türkiye'ye girmeyi sürdürmelerinin büyük bir tehdit yarattığı belirtildi.

 

TTB’nin yazılı açıklaması şöyle:

25 yıldır çocuk felci görülmüyor.

Tarihin tozlu sayfalarında yerini almak üzere olan, yirmi beş yıldır Türkiye'de görülmeyen çocuk felci, savaşa bağlı temel sağlık hizmetlerinin çökmesi ile yeniden kapımızda, hem de büyük bir salgınla. 1999'dan beri Suriye'de görülmeyen çocuk felci, bağışıklama hizmetlerinin aksaması ile salgına yol açtı. Bölgeye virüsün nereden geldiği bilinmemesine karşın, çocuk felcinin endemik olduğu ülkelerden gelenlerle (Pakistan kaynaklı El Kaide, El Nusra askerleri vb.) Suriye'ye ve sınır illerimize taşınabileceği olasılığı gündeme alınmalı, mutlaka araştırılmalıdır.

Savaşa bağlı yıkımın daha da artmaması için Sağlık Bakanlığını gerekli önlemleri ivedilikle alıp uygulamaya, hekimlerimizi hangi basamakta çalışıyor olursa olsun Sağlık Bakanlığının bu görevini yerine getirmesine katkı vermeye, yurttaşlarımızı sağlık örgütünün yürüttüğü önleme çalışmalarına uyumla katılmaya çağırıyoruz.

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