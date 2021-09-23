TTB: Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı, 10'unun hatırlatma doz aşısı eksikti

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Haziran 2021'den önce ayda ortalama 29 sağlık çalışanının Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini, son dört ayda bu sayının toplamda 26 olduğunu bildirdi. TTB, "Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır" açıklamasını yaptı.

TTB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, son dört ayda hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının aşılanma bilgilerine de yer verildi. Covid-19 salgınının tam doz aşı ile önlenebileceği vurgulanan açıklama şöyle:

"Sağlık çalışanı ölümlerinin etkili doz aşı ile durması, güvenle aşı olunması için değerli bir veri sunmaktadır. Etkili doz aşının tamamlanmaya başladığı Haziran 2021'den önce 435 (ayda ortalama 29) sağlık çalışanı kaybı yaşanırken son dört ayda bu sayı toplam 26 oldu.

Son dört ayda kaybettiğimiz 26 sağlık çalışanından 13'ü aşısızdı, 10'unun hatırlatma doz aşısı eksikti. Etkili doz aşılanması tamamlanmış bir sağlık çalışanının bağışıklığı baskılayan tedavi aldığı biliniyordu. İki sağlık çalışanının aşı bilgisine ise ulaşılamadı.

Unutmayın; Covid-19 tam doz aşı ile önlenebilir. Özellikle ilk dönem aşılanan sağlık çalışanları ve yaşı nedeniyle öncelik verilenler: Üçüncü hatırlatma dozuyla etkili aşı olmadan tam aşılı sayılmazsınız."