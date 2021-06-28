TTB: Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzeri, delta varyantına karşı etkili aşılarla yeniden aşılansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sinovac aşını yaptıranlara delta varyantına karşı etkili aşıların uygulanmasını istedi.

Twitter hesabından Koronavirüs'ün diğer varyanlarına göre çok daha fazla bulaşıcı olan ve bilim insanlarının 4. dalga uyarısı yaptığı delta varyantına ilişkin olarak duyuru yayınlayan TTB, hükümete çağrıda bulundu.

TTB'den yapılan açıklamada, "Aşılamanın yapıldığı ilk gruplar olan sağlık çalışanları ile 65 yaş ve üzeri yurttaşlara Delta varyantına karşı etkililiği kanıtlanmış aşıların randevuları derhal açılmalıdır" denildi.

Türkiye’de yalnızca Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılıyor. BioNTech aşısının varyanta karşı etkili olduğu açıklanmıştı ancak Sinovac'ın delta varyantına karşı etkinliği konusunda yeterli bilgi bulunmuyor.

Türkiye’deki aşılama çalışması, ocak ayında sağlıkçılara Çin’den alınan Sinovac aşısının uygulanmasıyla başlamıştı. Nisan ayında Almanya’dan etkinliği yüksek BioNTech aşısının gelmesiyle, bu aşı için de randevular açılmıştı. Sağlıkçılar ile 65 yaş üstü nüfusun çoğu Sinovac’la aşılanmıştı.