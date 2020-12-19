TTB: Sağlık Bakanlığı'nın 'meslek hastalığı' genelgesinde illiyet şartı var, tüm sağlık çalışanlarını kapsamıyor

T24 Haber Merkezi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı'nın 'meslek hastalığı' genelgesiyle ilgili, "Sanki meslek hastalığı ya da vazife malullüğü kabul edilmiş gibi bir algı oluştu ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor. Yazıda illiyet bağı arandığına dair bir ibre var, ispat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor" dedi.

Türk Tabipleri Birliği, "Covid-19 tanısı ile tedavi alıp tedavi sonucu SGK Sağlık Kurulunca "malul" olduğuna karar verilenler ile hayatını kaybedenlerin "meslek hastalığı" veya "vazife malullüğü" hükümlerinden yararlandırılmalarına ilişkin yayınlanan genelgenin, "'Covid-19’un meslek hastalığı olarak kabul edildiği" algısına yol açtığı ve bunun yanlış olduğu konusunda uyarıda bulundu.

TTB'nin Twitter hesabından açıklama yapan Fincancı, "Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var" dedi.

Fincancı şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı genelgesi dikkate alınarak sanki meslek hastalığı ya da vazife malullüğü kabul edilmiş gibi bir algı oluştu ancak bunun gerçek olmadığını ifade etmek gerekiyor. Yazının kendisinde de illiyet bağı arandığına dair bir ibare var. Ekte bulunan formlar var ve bu sorulara sağlık çalışanlarının yanıt vermesi bekleniyor.

Örneğin, bu sorulardan biri aynı kurumda başka hastalanan sağlık çalışanı olup olmadığı sorusu. Oysa iş yeri hekimlerinin başka herhangi bir sağlık çalışanı olmadan tek başına hizmet verdiği koşullarda, fabrikalarda, atölyelerde hastalığın daha yaygın olduğunu bildiğimize göre; bu bir vazife malullüğü ya da meslek hastalığı olmanın yanına bile yaklaşamayacak.

Bunun yanında tabii ki illiyet bağı aranması demek ispat yükünü sağlık çalışanına yüklüyor. Burada söz konusu olan doğrudan, hiçbir illiyet bağı aranmadan sağlık çalışanlarına vazife malullüğü ya da meslek hastalığının değerlendirilmesi olmalı. Dünyada da ülkelerin büyük çoğunluğunda bu uygulama yerleşmiş durumda. Türkiye'de SGK'ya bırakılmış, bir ispat yükünü sağlık çalışanına yükleyen bir yaklaşım var."

"3 temel talebimiz var"

Ayrıca, Türk Tabipleri Birliği, "TBMM'de 'Sağlık çalışanları için Covid-19 meslek hastalığı yasa tasarımız' var, bu tasarıda 3 temel talebimiz var" diyerek taleplerini şöyle sıraladı: