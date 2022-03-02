TTB: Sağlık Bakanlığı’nın aşı verileri yanlış

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Sağlık Bakanlığı’nın aşı verilerinin yanlış olduğunu söyledi. Fincancı her hafta 1500’den fazla insanın Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini kaydetti.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı, Covid-19 pandemisinin yaygınlaşmasına dair videolu mesaj yayınladı. TTB resmi Twitter hesabından paylaşılan videoda Fincancı, salgının hala devam ettiğini ifade ederek aşıların ve önlemlerin hala önemli olduğunu söyledi.

"Üç doz aşılı insan oranı yüzde 32"

Fincancı, Türkiye genelinde her hafta bin 500’den fazla kişinin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği, haftalık 500 binden fazla yurttaşın ise koronavirüse yakalandığı bilgilerini paylaştı. Sağlık Bakanlığı’nın aşıya ilişkin verilerin yanlış olduğunun altını çizen Fincancı, üç doz aşılı yurttaşların toplam nüfusa oranla yüzde 32 olduğu halde Sağlık Bakanlığı’nın verilerinde ise bu oranın yüzde 80 olarak topluma lanse edildiğini ifade etti.

Salgınla mücadele kapsamında dönüşümlü çalışma, toplu taşımada belirli düzenlemeler gibi önlemler alınması gerektiğini söyleyen Fincancı, maske, mesafe, temizlik, havalandırma, dönüşümlü çalışma gibi önlemler ve aşılamanın salgınla mücadele için önemli olduğunu vurguladı.