TTB: Sağlık Bakanı’nın ‘endişe etmeyin’ söylemi halk sağlığını önemsemeyen, bilim dışı ve bir bakanın söyleyemeyeceği sözlerdir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), günlük Koronavirüs vakalarının yükselmesine rağmen, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yaptığı yorumlar için, “Birçok hastanede klinikler kapanmakta, sağlık hizmetleri aksamaktadır. Giderek büyüyen bu krize karşı Sağlık Bakanı’nın ‘endişe etmeyin’ söylemi halk sağlığını önemsemeyen, bilimdışı ve bir bakanın söyleyemeyeceği sözlerdir” açıklamasını yaptı.

TTB, günlük koronavirüs vakaları yükselmesine karşı Bakan Koca’nın yaptığı yorumları, yazılı açıklama ile eleştirdi. Bakan’ın tutumunun, bilim dışı olarak nitelendirildiği açıklama şöyle:

“Covid-19 pandemisi iki yıllık sürecin ardından en yüksek noktaya ulaşmış durumdadır. Sağlık Bakanlığı’nın gerçeği tam olarak yansıtmayan verilerine göre dahi günlük vaka sayısı 100 binin üzerine çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın salgını kendi haline bırakan, tek bir önlem dahi almayarak halk sağlığını göz ardı eden politikaları neticesinde önlenebilir bir hastalık nedeniyle hastalanmakta ve ölmekteyiz."

"Birçok hastanede klinikler kapanmakta, sağlık hizmetleri aksamaktadır"

"İki yıldır tükenen sağlık çalışanlarının hiçbir sorunu çözülmemiş; âdeta salgının tüm yükü onların sırtına yüklenmiştir. En riskli alanlarda çalışan sağlık emekçileri artan vaka sayılarından doğrudan etkilenmektedir. Sağlık çalışanlarının enfekte olma oranları artmaktadır. Birçok hastanede klinikler kapanmakta, sağlık hizmetleri aksamaktadır. Giderek büyüyen bu krize karşı Sağlık Bakanı’nın ‘endişe etmeyin’ söylemi halk sağlığını önemsemeyen, bilimdışı ve bir bakanın söyleyemeyeceği sözlerdir."

"Açıkça sağlık ve yaşam hakkı ihlal edilmektedir"

"İktidarın art arda yaptığı açıklamalar ile mevcut tabloya karşı hiçbir önlem almadıkları; gerçeğin üstünü örtmek niyetinde oldukları açıktır. Son dönemde 100 bini aşan günlük vaka sayılarının ve 200’ü geçen ölüm sayılarının Sağlık Bakanı’nın ‘grip’le benzeştirilerek açıklaması bilimsel değildir. Pandemi en yakıcı haliyle devam etmektedir. Yoğun bakım yatışları artmakta, enfekte sağlık çalışanları nedeniyle klinikler kapanmakta, sağlık emekçileri tükenmekte, her gün yüzlerce insanımız ölmektedir. Açıkça sağlık ve yaşam hakkı ihlal edilmektedir. Bu politikaları yürüten ve her gün binlerce yeni hasta ve yüzlerce ölüme alışmamızı bekleyen Sağlık Bakanı’nın mesleki değerleri unuttuğu aşikârdır. Ancak biz yaşatmak için bu mesleği seçen hekimlerin meslek örgütü olarak, gerçeği söylemeye, halkın sağlık hakkını koruma sorumluluğumuzun bilinciyle hareket edeceğiz.” (ANKA)