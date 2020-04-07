TTB paylaştı | Evde yapılabilecek 3 çeşit maske örneği

Yeni tip Koronavirüs'ün etkisini giderek artırdığı ve uzmanların virüse karşı maske takmanın yararlı olduğu söylemini sıklaştırmasının ardından Türk Tabipleri Birliği (TTB) Koronavirüse karşı maske sıkıntısını çözmek için vatandaşlara ellerindeki imkânlarla nasıl maske yapacaklarını anlattı ve 3 çeşit maske yapımı örneği verdi.

TTB’nin birinci örnek için maske yapımı için 25 x 15 cm boyutlarında dikdörtgen biçiminde iki parça pamuklu kumaştan bez, her biri 15 cm uzunluğunda iki bağ (lastik, ip ya da saç bağı), iğne, iplik (ya da toka), makas, dikiş makinesinin yeterli olduğunu belirti.

İlk yolla maske yapımı aşamaları şöyle:

1. "Pamuklu kumaştan 25 x 15 cm boyutlarında iki parça kesin. Sık dokunmuş tekstil ürünü ya da pamuklu çarşaf olabilir. Elde başa bir şey yoksa tişört kumaşı da işe yarar. Dikdörtgen biçimindeki iki parçayı üst üste koyun; maskeyi elde tek bir parça varmış gibi dikeceksiniz."

2." Uzun tarafları 0,6-7 cm eninde içe katlayıp dikin. Sonra iki katlı bezi kısa taraflarından 1-1,2 cm kadar içe katlayıp dikin."

3. "15 cm uzunluğunda ve 3 mm genişliğinde lastik bandı maskenin iki kenarına yerleştirin. Bunlar kulaklara geçecek halkalar olacaktır. Lastik bandı beze iliştirmede daha büyük bir iğne ya da toka kullanın. Bağlantı yerleri sıkı olsun. Elinizde lastik yok mu? O zaman saç ya da baş bandı kullanın. Elinizde sadece ip varsa bağları daha uzun tutup bu kez başınızın arka tarafına bağlayabilirsiniz."

4. "Lastiği hafifçe çekerek düğüm yerlerinin kıvrılmış kenarın içinde kalmasını sağlayın. Meskenin kenarlarını lastikle birlikte ayarlayarak yüzünüze tam oturmasını sağlayın. Ardından lastik bandı kayıp gitmemesi için sağlamca yerine yerleştirin."

T-Shirt'ten maske yapımı

Dikiş olmadan tişörtten de maske yapıla bileceğini açıklayan TTB, bunun aşamalarını şöyle açıkladı: Gerekenler makas ve tişört. Tişörtün alt kısmında 18-20 cm kesiliyor. Kesilen kısımdan bir köşenin bütünlüğünü bozmadan 15-16 santimlik bir parça daha alınıyor. Ortada bir boşluk oluşuyor ve iki ucu tutan bağlar kesiliyor. Bu uçların biri enseden, biri de baş üzerinden bağlanıyor.”

Bandana maske yapımı

TTB bandana yüz maskesi yapımının adımlarını da anlattı: Gereken malzemeler. Bandana (ya da yaklaşık 50 x 50 cm boyutlarında kare biçiminde pamuk bez), filtre kahve kâğıdı, lastik bant (ya da saç bağı), Makas (kendi elinizdeki bezi kesecekseniz). İlk önce filtre kahve kağıdının altı kesiliyor. Filtre kağıt katlanmış badananın ortasına yerleştiriliyor ve aşağı, yukarı katlanıyor. Lastik bantlar ya da saç bağları arada 15 cm olacak şekilde yerleştiriliyor. Kenarlar ortaya doğru katlanarak, içe yerleştiriliyor.

"Basit yüz maskeleri önerilmektedir"

TTB maske kullanımı konunda ise şu önerilerde bulundu:

“Özellikle insandan insana bulaşmanın yoğun olduğu yerlerde ve diğer sosyal mesafe önlemlerine başvurmanın güç olduğu durumlarda (örneğin marketler ve eczaneler gibi) başka insanların arasında bez yüz maskesi kullanılması önerilmektedir. Ayrıca virüsün yayılmasını yavaşlatmak ve kendisinde virüs olup da bunu bilmeyen kişilerin başkalarına bunu bulaştırmamasına yardımcı olmak için bezden basit yüz maskelerinin kullanılması önerilmektedir. Evde bulunan eşyalardan ve materyallerden masrafa girmeden yapılabilecek bez yüz maskeleri gönüllülük temelinde ek bir halk sağlığı önlemi olarak kullanılabilir.”

‘Cerrahi maskeler sağlık çalışanlarının kullanması gereken maskelerdir"

“Bez yüz maskeleri 2 yaşından küçük çocuklarda, soluk alma güçlüğü çekenlerde, akli melekeleri yerinde olmayan, engelli ya da başkasının yardımı olmadan maskeyi çıkaramayacak durumda olan kişilerde kullanılmalıdır. Önerilen bez yüz maskeleri cerrahi maske, N95 veya FFP2 türü maskeler değildir. Cerrahi maskeler, N95 veya FFP2 türü maskeler sağlık çalışanlarına ayrılması gereken malzemelerdir.”

"Makinada yıkanabilmelidir"

"TTB bez yüz maskelerinin şu özellikleri taşıması gerektiğini söyledi:

“Yüze sağlam ancak rahat biçimde oturmalıdır, bağları ya da kulağa geçirilecek halkaları olmalıdır, birkaç kat bezden oluşmalıdır, soluk alıp vermeyi engellememelidir, hasar görmeden ya da şekli bozulmadan makinede yıkanabilmeli ve kurutulabilmelidir.”

"Çıkardıktan sonra eller yıkanmalı"

"TTB bez yüz maskesiyle ilgili şunlara dikkat çekti: Hangi sıklıkta kullanıldığına bağlı olmak üzere maskeler düzenli aralıklarla yıkanmalıdır.Yüz maskesinin temizlenmesi açısından çamaşır makinesi yeterlidir. Yüzdeki maske çıkarılırken gözlere, buruna ve ağza dokunmama konusunda dikkatli olunmalı ve maske çıkarıldıktan hemen sonra eller yıkanmalıdır.”