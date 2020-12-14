TTB: Pandemi yükü asistan hekimlere yıkıldı; tez çalışmaları yarım kalan binlerce asistan var

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Asistan ve Genç Uzman Hekimler Kolu, eğitimlerini takip etmeleri gereken süreçte pandemi nedeniyle alakasız görevlerde çalıştırıldıklarını açıkladı. Dr. Meltem Günberi, “Dokuz aydır eğitimler mesai saatleri içerisinde değil akşamları yapılıyor. Asistanlar, hem Koronavirüs alanlarında aynı zamanda kendi alanlarında çalışarak ciddi tükenmişlik yaşarken bir de dinlenme vakitlerinde eğitimler veriliyor” dedi.

TTB’li Asistan Hekimler "Eğitim Hakkımızın İhlal Edilmesini, Adaletsiz Görevlendirmeleri Kabul Etmiyoruz" konulu online toplantı düzenledi. Pandemi sürecinin asistan hekimlerin görevlendirilmesiyle yürütüldüğünü, bu nedenle hekimlerin eğitim hakkının ihlal edildiği konuşuldu.

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut ise, “Uzmanlık öğrencileri eğitim hakları olan bir kurum. Eğitimle ilgili programları takip etmeleri gerekirken, angarya görevlerde çalıştırılıyorlar” dedi. Asistan ve Genç Hekimler Kolu adına açıklama yapan Dr. Betül Kaygusuz şunları söyledi:

"Tez çalışmaları yarım kalan binlerce asistan hekim var"

“İlk vakalar başladıktan sonra, 21 Mart 2020’de görevlendirilmelerde değişiklik yapılarak uzmanlık öğrencilerinin pandemi süresince görevlendirilmesinin önü açıldı. Kendi hastanesinde ve başka hastanelerde görevlendirilen uzman hekimler ameliyata giremedi, hasta takip edemedi, tez çalışmaları yarım kalan binlerce asistan var. Pandemi döneminde asistanlığa başlayan hekimlerin mesleki deneyimleri branşlarından çok COVID-19 konulu çalışmalar oluşturuldu. Asistanların hem COVID-19 polikliniklerinde hem de filyasyon ekibinde görevlendirildi. Asistanlar 9 ayda tükendi. Bunlara rağmen genç hekimlerin tüm itirazlarına rağmen 26 Kasım’da yeni bir genelgeyle asistanların daha uzun görevlendirmelerinin önü açıldı.”

"Pandemi yükü asistan hekimlere yıkıldı"

Salgın yönetimini planlamakta imtina eden, gerekli tedbirleri almaktan kaçınan, gerçek verileri dahi paylaşamayan yönetim, suçu vatandaşa pandemi yükünü de asistan hekimlere yıkarak tarihsel bir sorumluluğa imza attı.”

"Asistanlar dinlenme vakitlerinde eğitim görüyor"

Dr. Meltem Günberi, “Dokuz aydır eğitimler mesai saatleri içerisinde değil akşamları yapılıyor. Asistanlar, hem koronavirüs alanlarında aynı zamanda kendi alanlarında çalışarak ciddi tükenmişlik yaşarken bir de dinlenme. Yaptığımız açıklamalar görev almayacağımız anlamında değildir. Sadece eğitim hakkımızdan mahrum kalmak istemiyoruz” diye konuştu.

"Hastanelerdeki kaosun yükü asistan hekimlere bırakıldı"

Dr. Alican Bahadır da pandemi döneminde oluşan kaosun yükünün geç asistanlara yıkıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

“Sağlık hizmetlerinin gittikçe ticarileşmesiyle birlikte daha çok ilaç ve tıbbi ilaç satılabilmesi için sağlık merkezlerine başvurularında artırılması gerekmiştir. Birinci basamak sağlık sistemimizin güçlü olmaması ve sağlık alanındaki istihdamın yeterli olmaması gibi nedenlerin katkılarıyla üçüncü basamak hastanelerde bir kaos ortamı oluşturulmuştur. Ve bu kaosun yükü asistan hekimlere bırakılmıştır. Asistan hekimler yükler toplamını taşıyamamaktadır.”