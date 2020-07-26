TTB: Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin konuyla ilgili yaptığı açıklamada 65 yaş üstüne uygulanan kısıtlamaların bilimsel bir temelinin olmadığı belirtildi. Açıklamada, “Her gün yalnızca 10.00 ile 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilme izni verilmesi tıbben doğru değil. Güneş sabahları 6’ya doğru doğmakta, akşam 8’den sonra batmaktadır. 65 yaş ve üzeri yurttaşlarımızın sağlıklarının daha fazla olumsuz etkilenmesini önlemek için, bütün kısıtlamalar ivedi olarak kaldırılmalıdır” denildi.

Koronavirüs sürecinde 71 gün evde tutulan 65 yaş üzerine getirilen saat 10.00 - 20.00 arasındaki sokağa çıkabilme kısıtlaması tepkilere neden oldu.

Cumhuriyet gazetesinden Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, uzmanlar, bu yaş grubuna getirilen kısıtlamanın çok uzun sürmemesi ve bu grupta yer alan yurttaşlarımızın beden ve ruh sağlıklarının da gözetilmesi gerektiğini belirterek “Pandemi önlemlerinde yaş ayrımcılığına son verilmeli” ifadesini kullandı.

Kısıtlamaya tepki gösteren eski Bezmi Âlem Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Klinik Şefi Dr. Nurettin Unur (73), “Mart, nisan, mayıs haziran pandemiyi dünyadan takip eden bizler salgında hastane yükünün artması problemi nedeniyle her zorluğa katlandık. Ancak işyerlerinin açılmasından sonra bizim kısıtlılığımızın saat 20.00 den sonra devam ettirilmesi olacak iş değil” dedi.