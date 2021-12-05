TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Cesuroğlu: Aşının belirli meslek gruplarına zorunlu hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler gerekiyor

Türk Tabipleri Birliği Pandemi Çalışma Grubu üyesi Tomris Cesuroğlu, kışa toplumun sadece yarısının tam aşılanmış şekilde girildiğini belirtti. Cesuroğlu “Aşının belirli meslek grupları, çalışma ortamları ve kapalı-kalabalık yerlere girişte zorunlu hale getirilmesini sağlayacak yasal düzenlemeler gerekiyor” dedi.

Karar gazetesinden Eda Sanğu'nun haberine göre, Ankara Şehir Hastanesi’nden Doç. Dr. Bedia Dinç mutasyonlarının önlenmesi ve salgının bitmesinin tam doz aşılanma ile mümkün olacağını söyledi.

Cesuroğlu’nun ve TTB’nin önerdiği kritik uygulamalarından bazıları şöyle:

“Covid pozitif ya da yakın temaslı olanların toplu ortamlara girmesini engelleyen HES kodu kontrolü tüm kapalı ortamlarda tam olarak uygulanmalı ve gerekli denetimleri yapmalı. Kapalı ve kalabalık ortamlara girmek isteyen 18 yaş üstündekilerin Kovid’e karşı bağışık olduğunu gösteren bir sistem kurulmalıdır. Toplumun en az yüzde 80’inin aşılanana kadar virüsün yayılımının sınırlanması için tüm kapalı ortamlarda kişiler arasında 1,5 metre mesafe tutulacak şekilde yarım kapasite çalışma sağlanmalı, işyerlerinde dönüşümlü mesaiye geçilmelidir"