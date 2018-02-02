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TTB operasyonu sürüyor: Destek veren 13 kişi gözaltında

Gözaltıların, sosyal medya paylaşımları nedeniyle gerçekleştirildiği belirtiliyor

02 Şubat 2018 11:27

Türk Tabipleri Birliği (TTB) yetkilileri hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi daha gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TTB'nin Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin yayınladığı bildiriye destek veren sosyal medya hesaplarını takibe aldı.

Polisler, bildiri lehine paylaşımalarda bulunduğu ifade edilen ve aralarında HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın danışmanı Songül Akbay ile öğrenci kolektiflerinden Aysu Simge Taştan, Cevahir Canpolat, Ali Erol, avukat Kemal Ulusoy. ve Sibel Tekin'nin de bulunduğu 13 kişiyi sabah saatlerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına aldı.

Birliğin Twitter hesabından Afrin harekatıyla ilgili “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yapılmıştı. Olayla ilgili soruşturma kapsamında TTB'nin 11 yöneticisi gözaltına alınmıştı.

Avukat Kemal Aytaç'ın evinde arama

Dünkü Adalet Nöbeti’nde TTB’nin bildirisi okunduğu gerekçesiyle gece Avukat Kemal Aytaç’ın evinde de polis araması yapıldı.

CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, Avukat Kemal Aytaç'ın evinde yapılan polis aramasını Twitter'dan duyurdu. Yarkadaş paylaştığı tweetinde şu ifadeleri kullandı:

"44 haftadır 'Adalet Nöbeti'nin tutulmasını sağlayan Av. Kemal Aytaç'ın evi gece polis baskınına uğradı. Aytaç'ın evi arandı. Dünkü Adalet Nöbeti'nde TTB'nin son bildirisi okunmuştu. Soruşturma buna dair mi bilmiyorum! Kimseye nefes aldırmak istemiyorlar!"

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Ssyal medyapaylaşımgözaltıHDPFigen YüksekdağSongül Akbay

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