TTB'nin raporu: İki yılda 58 doktora meslekten men ve para cezası verildi

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), TBMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde kurulan Obezite Alt Komisyonu’na sunduğu hekim hatalarına ilişkin rapora göre, Haziran 2018-Şubat 2020 arasında toplam 58 doktora meslekten men ve para cezası verildi.

Ceza verilen hekimlerden 50’sinin özel hastanelerde, sekizinin kamuda çalıştığı belirtildi.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, TTB, “hekimliğin kötü uygulanması (Malpraktis)” raporunda, hekim hatalarında “Ceza soruşturması, tazminat davası, mesleki disiplin soruşturması, hekimin kamuda görev yapması halinde idari soruşturma” açıldığını kaydetti. TTB, 20 Haziran 2018 ila Şubat 2020 dönemine ilişkin kesinleşmiş para ve meslekten men cezalarının 58’e ulaştığını açıkladı.

Raporda, hekim hatası nedeniyle verilen cezaların dağılımı şöyle:

“Kadın hastalıkları ve doğum 12, genel cerrahi 10, pratisyen yedi, göz beş, üroloji dört, iç hastalıkları üç, çocuk hastalıkları üç, kardiyoloji üç, KBB iki, plastik cerrahi iki, anestezi bir, asistan bir, çocuk cerrahisi bir, hematoloji bir, nöroloji bir, radyoloji bir."

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