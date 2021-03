TTB’nin anketi: Her 7 aile hekiminden 1'i Koronavirüs oldu; her dört aile sağlığı biriminden birinde ebe ve hemşire yok

Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB), ocak ayı aile hekimleri anketine göre, her yedi aile hekiminden 1’i Koronavirüs’e yakalandı. Türkiye’de ocak ayında günde ortalama 9 bin 511 vaka görüldü. Ankette ayrıca her dört aile sağlığı biriminden birinde ebe ve hemşire olmadığı, her 10 birimden birinde de doktor olmadığı belirtildi.

Anket verilerini yorumlayan TTB Aile Hekimliği Kolu Başkanı Dr. Emrah Kırımlı, “Bu kadar sayıda vakayla açılma dönemine girmemiz bizi endişelendiriyor” ifadelerini kullandı. Aile sağlığı merkezlerinin aşılamaya hazırlığını yorumlayan Kırımlı, “Aile hekimlerinin yüzde 15’i soğuk zincirlerinin yeterli olduğunu söylüyor. Bekleme alanlarının yüzde 15’inin yeterli olduğu söyleniyor” bilgisini paylaştı. Kırımlı, her dört birimden birinde ebe ve hemşire olmadığını her 10 birimden birinde doktor olmadığını kaydetti.

Aile hekimlerine “Günde kaç kişiye aşı yapabilirsiniz” sorusunu yönelttiklerini belirten Kırımlı, “‘Zatürree aşılarını yaparken Covid-19 olduk bu nedenle fazla kişiye aşılama yapmayı düşünmüyoruz’ dendi.