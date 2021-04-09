TTB Merkez Konsey Üyesi Yerlikaya: 50 bin vaka, açıklanması uygun görülen sayıdır; gerçekliği ne kadar ifade ettiğini bilmiyoruz

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre; yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarındaki artışın hızlı açılma sonucu meydana geldiğini vurgulayan TTB Merkez Konseyi Üyesi Halis Yerlikaya, vaka sayısının daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Yerlikaya, 1 Mart’ta başlayan normalleşme sürecinin 1 Haziran 2020 Haziran'da da yaşandığını ve vakaların hızla arttığını dile getirerek, “Çok hızlı bir açılma oldu. Kademeli olarak atılması gereken adımlar atılmadı. Her yerde aynı anda hızlı bir açılmanın sonucunda, çok hızlı bir biçimde vaka sayıları arttı. Dün itibariyle Avrupa’da birinci sıradayız. Dünyada da ilk sıraları paylaşıyoruz. Günlük 50 bin vaka görülüyor ki bu rakam açıklanması uygun görülen hasta sayısıdır. Bu rakamların gerçekliği ne kadar ifade ettiğini de bilmiyoruz” diye konuştu.

50 bin vakanın seyrettiği bir dönemde kısıtlama kararı için ramazan ayının beklenmesini eleştiren Yerlikaya, kısıtlama kararlarının bir takvime göre yapılmaması gerektiğini vurguladı. Zorunlu olan üretim yerlerinin dışında tüm yerlerin kapanması gerektiği uyarısında bulunan Yerlikaya, “AVM’lerin kapanması, toplu ulaşım sayısının artırılması gerekiyor. İnsanların toplu olarak bir araya geldiği koşulları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Yaygın test yapılması gerekiyor. Ekonomik ve sosyal desteğin yoksul halk kesimlerine sağlanması gerekiyor. Tüm bunların başarıya ulaşması için her şeyden önce toplum katılımının sağlanması gerekiyor” dedi.