T24 LogoT24 Logo
Sağlık

TTB Merkez Konsey üyesi Eroğulları: Şehir hastanelerine sevk yapmayan aile hekimlerinin maaşlarında kesinti yapılıyor

"Hasta garantili şehir hastanelerine müşteri toplamamızı istiyorlar"

05 Eylül 2021 10:40

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey Üyesi Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nde kurulan Hastalık Yönetim Platformu'na ilişkin olarak, "Şehir hastanelerine sevk yapmayan aile hekimlerinin maaşlarında yüzde 10’luk kesinti yapılıyor. Hasta garantili şehir hastanelerine müşteri toplamamızı istiyorlar." değerlendirmesini yaptı. 

Karar gazetesinden Hava Asal'ın haberine göre, Eroğulları,  "Hastalık Yönetim Platformu ile kronik hasta takibi isteniyor. Kişide hastalık belirtisi veya şikâyeti yoksa da bu taramalar mecburi kılınıyor. Şehir hastanelerine sevk yapmayan aile hekimlerinin maaşlarında yüzde 10’luk kesinti yapılıyor. Hasta garantili şehir hastanelerine müşteri toplamamızı istiyorlar." dedi. 

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konsey 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ise,  "Şehir hastanelerinin yapıldığı illerdeki diğer hastaneler ya kapatıldı ya da kapasiteleri düşürüldü. Sistem kronik hastalığı olanları buralara göndermeye zorluyor. Şehir hastanelerinde hem hasta garantisi hem de sağlık hizmetleri için yüzde 70 garanti veriliyor. Ülkemizin geliri bu uygulamalar ile çöpe atılıyor." ifadesini kullandı. 

TTBailehekimmaaşkesintişehir hastanemüşterisevkhastagaranti
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24