TTB: Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 5 sağlık çalışanı daha yaşamını yitirdi

Türk Tabipler Birliği (TTB) son 24 saatte Koronavirüs nedeniyle 5 sağlık çalışanının daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Koronavirüs'ten yaşamını yitiren sağlık çalışanlarının sayısı 513'e yükseldi.

TTB'in duyurularına göre Mersin Şehir Hastanesi’nde görev yapan Hemşire Gülcan Aslan Karakoç, Ankara Pursaklar Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Dt. Ercüment Keçik, Kastamonu’da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Metin Baş, Kırklareli’de görev yapan Eczacı Nejat Toker ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görev yapan Diyetisyen Şerife Gündoğdu Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

TTB'nin kaybettikleri sağlık çalışanları için açtığı siyah kurdele sayfasındaki bilgilere göre 319'u 2020, 194'ü 2021'de olmak üzere bu güne kadar 513 sağlık çalışanı hayatını kaybetti.