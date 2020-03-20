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Koronavirüs

TTB, Koronavirüs ile ilgili bilgilendirme sitesi açtı

20 Mart 2020 13:24

Koronavirüs’e ilişkin güvenilir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu kuran Türk Tabipleri Birliği,  bilgilendirme ve önlemleri yayınlayacağı bir web sitesi hazırladı

Koronavirüs Pandemisi Çalışma Grubu, pandemi konusunda bilimsel içeriği üye uzmanlık dernekleri ve uzmanlarca onaylanan bilgi ve video, afiş gibi materyalleri http://hekimlik.org/koronavirus ve http://www.ttb.org.tr/udek/ web sitelerinden yayımlamaya başladı.

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