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"TTB kapatılsın" diyen Bahçeli'ye 40 tabip odasından Hipokrat Yemini ile yanıt

17 Eylül 2020 20:30

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) yönelik "hain" ve “kapatılsın” ifadelerine karşılık olarak 40 tabip odası, Hipokrat Yemini ile cevap verdi.

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