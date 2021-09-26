TTB İkinci Başkanı Ökten okullar için uyardı: Kalabalık mevcutlar azaltılmadı, tedbir alınmalı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın okulların yüz yüze eğitime devam edebilmesi için pek çok ihtimali düşündüklerine yönelik açıklamasını değerlendiren Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Okul ve derslik sayısı artırılmadı, kalabalık mevcutlar azaltılmadı, gerekli hijyeni sağlayacak personel alınmadı, öğretmen sayıları artırılmadı ve bu şekilde eğitime geçildi. Öncelikle bunların mutlaka yapılması lazım” dedi. Ökten, tedbir alınması için çağrı yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre Ökten, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in öğretmenlerin aşılanma oranlarını tek doz üzerinden paylaşmasını da eleştirdi. Ökten, “Mutlaka çift doz aşı tamamlanmalı ve hatırlatma dozu gelenler için çağrı yapılmalı. Rakamlarla oynamanın, algı yaratmanın hiçbir anlamı yok” ifadelerini kullandı.