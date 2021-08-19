TTB İkinci Başkanı Ökten: Bakanlık artık iki tablo yayımlamalı

Türk Tabipleri Birliği ikinci Başkanı Ali İhsan Ökten, “Bakanlık artık iki tablo yayımlamalı. Birincisi aşı olanların tablosu, onların günlük vaka sayısı, yoğun bakıma yatma sayısı, vefat sayısı. Bir diğeri de aşı olmayanların sayıları. Bu tablolar, aradaki farkı gösterecektir” açıklamasını yaptı.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal'ın haberine göre, Ökten, delta varyantı için “Bulaş hızı da çok yüksek. Aşı yapılmış kişilerde hastalık daha hafif seyrediyor. Aşı olanların yoğun bakıma yatış oranları da daha düşük” dedi.

Ökten, "Günlük 400-500 bin test olması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak şu an filyasyon da çok azaldı. Bu vakaların erken teşhisinin olamaması demek. Filyasyonun yeniden artırılması lazım" ifadesini kullandı.