TTB İkinci Başkanı: Delta varyantı hızla yayılıyor ve çabuk öldürüyor

Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, delta varyantının dünyada ve Türkiye’de yüzde 90’ın üzerinde hakim durumda olduğunu belirterek, "Delta varyantı hızla yayılıyor ve çabuk öldürüyor. Bu salgından kurtulmamızın tek yolu, şu anki bilimsel verilere göre aşı" dedi.

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş ve Yönetim Kurulu üyelerini ziyaret etti. Ziyarette, Türk Tabipleri Birliği 2. Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten de yer aldı.

Ökten, "Elimizdeki aşıların koruyuculuk ve etkinlik oranı yüksek. Şu anda yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ından fazlası ve ölen vatandaşlarımızın hepsi aşısız olanlar. Türk Tabipleri Birliği olarak vatandaşlarımıza mutlaka ‘Aşı olun’ çağrısında bulunuyoruz. Eğer çocuklarınızı, eşinizi, dostunuzu, kardeşinizi, akrabanızı seviyorsanız herkes birbirini aşı olmaya ikna etsin” diye konuştu.

Adana Tabip Odası Başkanı Uzman Dr. Selahattin Menteş de Adana’nın vaka sayısında alarm verdiğini söyledi. Menteş şunları kaydetti:

"Özellikle Adana Şehir Hastanesi’nde acilde yatışı bekleyen onlarca hasta var. Açmış olduğumuz bütün yoğun bakımlar ve servisler dolu. Artık kanser ve aciller dışındaki hastalara neredeyse hizmet veremez noktaya geldik. Bu nedenle özellikle Seyhan ve Yüreğir ilçesinin güney mahallelerinde aşı karşıtı ya da aşılamasını yetersiz yaptıran insanlar var. Buradan çağrıda bulunuyorum. Bu hastalığa karşı aşı yaptırmaktan başka elimizde hiçbir ilaç yok. Mutlaka aşılarınızı yaptırın”

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin ise 6 Eylül’de yüz yüze eğitime başlanacağını anımsatarak, 68 bin 500 okuldaki 18 milyon öğrenci ile 1 milyon 150 bin öğretmenin aşılanmasının önemine değindi.

Aşı yerine sadece testlerle yetinildiğini öne süren Şevkin şu ifadeleri kullandı:

"Adana’da ve Türkiye’nin birçok bölgesinde, önceki yıllarda olduğu gibi 40-50 öğrencinin olacağı aşırı kalabalık sınıflarla karşılaşılacak. Bu yönde öğretmen ve velilerden ciddi şikâyetler alıyoruz. Kalabalık sınıflar salgına karşı koymayı güçleştirecek. Okullarda hijyen koşulları da tam olarak sağlanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı, tüm okullar için hijyen seti temin etmeli, çocukların ve öğretmenlerin aşılanmasını sağlamalı, çocuklar arasında sosyal mesafenin korunmasına yönelik tedbirler almalı.” (ANKA)