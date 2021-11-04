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Koronavirüs

TTB İkinci Başkanı Ali İhsan Ökten: Gerekirse dördüncü doz aşı uygulanmalı

“Salgın aşılama ile bitecek”

04 Kasım 2021 16:47

Türk Tabipleri Birliği İkinci Başkanı  Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Gerekirse dördüncü doz aşı uygulanmalı, salgın aşılama ile bitecek” dedi.

Medyascope’tan Sema Kızılarslan’a konuşan Ökten, “Daha erken de yapılabilirdi. Bildiğiniz gibi aşıların belli bir koruyuculuk dönemleri var. Sinovac aşılarında daha düşük 3 ay kadar. Biontech aşılarında 6 ay kadar koruma var. Varyantın gelişmesi, aşılamanın istediğimiz düzeyde gitmemesi, aşılamada gecikmemiz nedeniyle direnç gelişme durumu da olabiliyor. Bu nedenle bu süreler kısalıyor. Üçüncü doz aşı olması gereken bir durum” değerlendirmesini yaptı. 

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