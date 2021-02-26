TTB II. Başkanı Doç. Ökten: Riskli il sayısı arttı, toplumun yüzde 60'ı aşılanmadan normalleşme konuşulamaz

TTB II. Başkanı Doç Dr. Ali İhsan Ökten, Koronavirüs salgınıyla mücadelede kademeli normalleşmenin başlayacağı 1 Mart'ın normalleşme için erken olduğunu söyledi. Doç. Ökten, “Vaka sayımız 6 bin 500’lere inmişken yeniden 9 binlere çıktı. Günlük iyileşen vaka sayımız da istenilen düzeyde değil. Kırmızı alarm dediğimiz yüksek riskli il sayısı 9 ilden 12 ile çıktı. Durum böyleyken normalleşmeye geçmek için henüz erken” dedi. Ökten, toplumun yüzde 60'ının aşılanmadan normalleşmenin konuşulamayacağını söyledi.

Duvar'dan Müzeyyen Yüce'ye konuşan Ökten, son günlerde vaka sayılarının artığı Karadeniz bölgesinde ise tedbirlerin artırılması gerektiğine vurgu yaparak, "Türk Tabipleri Birliği olarak salgının başından bu yana illere göre vaka durumlarının açıklanması ve ona göre önlemlerin alınması gerektiğini vurguluyoruz. Yüksek riskli yerlerde önlemler daha da artırılabilir. Her durumda bizim tedbirleri elden bırakmamamız lazım. Karadeniz bölgesindeki vaka artışlarının en büyük nedeni AK Parti kongrelerindeki kalabalık aslında. Herkese yasak olan kongrelerin iktidara açık olması o bölgede vaka sayılarının artmasına neden oldu" diye konuştu.

"Toplumun yüzde 60’ı aşılanmadan normalleşme konuşulamaz"

İktidarın 'normalleşme' adımlarını ekonomik nedenlere bağlayan ve "Şu an siyaset ve ekonomi, insan sağlığı ve bilimin önüne geçmiş durumda" diyen Doç. Dr. Ökten, şöyle devam etti:

"Eğer normalleşmeye geçilmek isteniyorsa aşılama hızının artırılması gerekiyor. Daha yeni 8 milyonu biraz geçti. 83 milyon düşünüldüğünde toplumun sadece yüzde 10’u aşılandı. Dolayısıyla toplumun yüzde 60’ı aşılanmadan normalleşme konuşulamaz. Aksi takdirde riskli duruma düşebiliriz. Bir diğer risk ise mutant virüslerdeki artışlar. Bulaşıcılığı yüksek olan mutant virüsün şimdilik nereye doğru evirileceğini bilmiyoruz. Hepsi düşünüldüğünde normalleşme erken. Öncelikle Karadeniz bölgesinde tedbirlerin daha da artırılması gerekir, aşılama hızı artırılmalı. Tabi bu önlemler çerçevesinde sosyo-ekonomik tedbirlerin de alınması gerekiyor"

Ökten, okullarda yüz yüze eğitime geçmesine ilişkin de "Yüz yüze eğitimi önemsiyoruz. Öncelikle öğretmenlerin aşılanması hızlı bir şekilde tamamlanmalı ve okullarda fiziki ve hijyen koşulları sağlanmalı. Ancak bu durumda okulların açılmasına geçilebilir" ifadelerini kullandı.