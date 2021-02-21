TTB: Her gün 100'e yakın insanımızı yitirdiğimiz süreçte normalleşme adımları yeni bir dalganın tekrarını getirir

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanlığı'nın illerdeki vaka sayısı ve aşılama oranına göre atacağı normalleşme adımlarına ilişkin uyarıda bulundu. TTB'den yapılan açıklamada, "Her gün 100'e yakın insanımızı yitirdiğimiz bir süreçte 'normalleşme' adımlarının atılması yeni bir dalganın tekrarını getirir" denildi.

Geçen hafta kabine toplantısında alınan karara göre, 1 Mart'tan itibaren il bazlı olarak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı normalleşme adımları atılacak. Sağlık Bakanlığı, bu kapsamda illerdeki vaka sayısı ve aşılama oranına dair risk derecelerini açıkladı.

TTB, söz konusu risk haritasına ilişkin açıklama yaparken, şu ifadeleri kullandı:

"Toplumsal bağışıklık için yeterli aşılamanın yapılmadığı, salgının henüz kontrol altına alınmadığı, mutant varyantların yayıldığı ve COVID-19 nedeniyle her gün 100'e yakın insanımızı yitirdiğimiz bir süreçte 'normalleşme' adımlarının atılması yeni bir dalganın tekrarını getirir.

"Salgının yükü sadece belli bir kesime yüklenilmemelidir. Toplumsal düzeyde bulaşıcılığı önleyecek tedbirler alınırken sosyal devlet olanakları toplum yararına kullanılmalıdır."