TTB: Hastalarımız aşı sırası beklerken Covid-19'a yakalanıyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu’nun hazırladığı “Aile Hekimliğinde Pandemi Süreci Mart Nisan 2021 Anketi Sonuçları” kamuoyu ile paylaşıldı. Raporda; mutasyonlu virüsün yayılımı endişe verici boyutta olduğu ve iki doz aşı olmalarına rağmen hastalanan aile hekimi sayısının yükseldiği belirtildi.

Türkiye’nin dört bir yanından bin 300’ün üzerinde aile hekimiyle yapılan anket çalışmasının sonuçlarını TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi Emrah Kırımlı online açıklamada paylaştı.

Anket çalışmasına katılan aile hekimlerinin yüzde 76’sı mart ayı içerisinde vakaların arttığını söyledi. Nisan ayında ise korona vakalarının arttığını belirten aile hekimlerinin oranı yüzde 87’ye yükseldi.

Bu oranlara göre vaka artışının devam edeceği sonucunu çıkardıklarını belirten Kırımlı, “Bu sonuçlar var olan tedbirlere rağmen vaka artışının devam edeceğini gösteriyor” dedi.

Virüs aile hekimleri arasında da yayıldı

Anket çalışmasına göre aile hekimleri arasında hastalık görülme oranında da yükseliş yaşandı. Eylül ayı sonuçlarına göre ASM’lerin yüzde 40’ı hastalanırken, bu oran aralık ayında yüzde 70’e, nisan ayında ise yüzde 76’ya yükseldi. Aile hekimlerinin yüzde 92’sinin ocak ve şubat aylarında iki doz korona virüsü aşısını olduğunu, iki doz aşı olmasına rağmen hastalanan aile hekimi sayısının yükseldiğini belirten Kırımlı şunları kaydetti:

“Aile hekimlerine, ‘Mart ve nisan ayında aşılı olduğunuz halde hastalandınız mı’ diye sorduk. Aile hekimleri arasında çift doz Covid-19 aşısı olmasına rağmen mart ayında hastalanan oranı on binde 12’ydi. Bu nisan ayında on binde 45’e çıktı. Bu da beklenmedik bir şey değil. Vaka sayısı arttıkça, mutasyonlar yaygınlaştıkça elimizdeki aşının gücü salgını önlemeye yetmiyor. Bu yüzden de kamusal önlemleri talep ediyoruz. Aile hekimlerinin yüzde 92’si aşı oldu. Toplam 25 bin aile hekimi var. Son bir ay içerisinde yüze yakın arkadaşımız çift doz aşı olmasına rağmen Covid-19 geçirdiler. “

Aile Hekimliği anketinden elde edilen verilere baktığımızda gördüklerimiz şunlardır.

• Salgın yayıldıkça aşılı olmasına rağmen hastalanan kişi sayısı artacaktır.

• Hastalarımız aşı sırası beklerken COVID19a yakalanmaktadır.

• Mutasyonlu virüs varyantlarının yayılımı endişe vericidir

• Halen vaka sayısında azalma sağlanabilecek bölgeler vardır

Çift doz vurulmalarına rağmen takip listesinde

Öte yandan aile hekimleri çift doz aşı olmasına rağmen listelerinde yer alan hastalanan kişilerin bilgilerini de paylaştı. Mart ayı içerisinde aile hekimlerinin yüzde 11’i çift doz aşı olmasına rağmen pozitif olan kişilerin takip listesinde bulunduğunu belirtirken nisan ayıda bu oran yüzde 40’a çıktı. Dr. Kırımlı bu verilere ilişkin ise şunları kaydetti:

“Her aile hekiminin elinde çift aşılı olmasına rağmen ortalama 1,5 kişi Covid geçirmiş gibi duruyor. Sağlık Bakanlığı bilim kurulundan çift aşılı olup 2 bin 500 kişi hastalandı diye bir bilgi basında paylaşıldı. Bizim elimizdeki verilere bakınca bu oranın en az on kat olduğu ortaya çıkıyor. Bu yeni dalgayı yaşarken salgın arttıkça aşılı olmasına rağmen hastalanan kişi sayısının arttığını ve artacağını görüyoruz. Hastalarımızın aşı sırası beklerken Covid-19’a yakalandığını görüyoruz. Mutasyonlu virüsün yayılımının da endişe verici olduğunu görüyoruz. Ancak alınacak tedbirlerle bazı bölgelerde vaka sayısını azaltma şansımız var. “

"Her hekim için ayrı bir muayene odası olmayan ASM'ler var"

Aile Sağlığı Merkezleri bir hekim ve bir ebe/hemşireden oluşan Aile Hekimliği Birimlerinden oluşuyor.

Her birimde görevli Aile Hekimi için muayene odası en az 10 metrekare olmalıdır ve çoğunluğu bu

alana sahiptir. 20 Aile Hekiminden biri bu dar muayene odalarında birden çok kişi çalışmak

zorundadır. Aynı odada iki kişi çalışmak durumunda kalan Aile Hekimleri de mevcuttur.

"2021 yılında sobayla ısınan ASM'ler var "

Aile sağlığı merkezlerinin fiziki yetersizliklerinin bulunduğunu, ASM’lerin Covid-19 tedbirlerini uygulamaya yeterli olup olmadığını hekimlere sorduklarını belirten Kırımlı, koşulların yetersizliğine dair ise şunları söyledi:

“Tüm aile sağlığı merkezlerinde bekleme alanları dar ve havalandırmasız. Pencere yok. Normalde her aile hekiminin bir odası olması gerekiyor ama bir odada iki aile hekimi çalışan aile hekimlikleri var. Sadece aile sağlığı merkezlerinin yüzde 23’ünde ebe ve hemşireler için oda var. Biz aşıları bu odalarda yapıyoruz. Bu da kalabalıkları arttırıyor. ASM’lere nasıl ısınıyorsunuz diye sorduk. 2021 yılının nisan ayındayız ve sobayla ısınan ASM’ler var. Yüzde 20’si elektrikle, yüzde 2’si sobayla ısınıyor. 10 ASM’den sadece 1’inin giriş ve çıkış için ayrı kapısı var. Hastalar aynı yerden girip çıkmak durumunda kalıyorlar.“