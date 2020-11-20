TTB: Günlük pozitif vaka sayısı 50 bine yaklaştı, her 10 dakikada bir kişi yaşamını yitiriyor

Türkiye’de Koronavirüs nedeniyle hastalanan kişi sayı ve ölüm sayısı her geçen gün artıyor. Eylül ve ekim aylarında pandeminin durumuna ilişkin rapor hazırlayan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Aile Hekimliği Kolu, ‘Pandemi Kasım 2020’ anket sonuçlarını düzenlediği açıklamayla duyurdu.

Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre Türkiye genelinde 73 farklı ilden bin 270 aile hekimi ile yapılan ankete göre eylül ayında aile hekimlerinin izlem listesinde olan kişi sayısı 490 bin 966 kişiyken, bu sayı kasım ayında 1 milyon 435 bin 214’e ulaştı. Yapılan anket çalışmasından elde edilen verilere göre ise her gün 50 bine yakın kişiye Covid-19 tanısı konuluyor.

"Salgında kontrolü kaybettik"



Anket çalışmasına ilişkin yapılan açıklamada konuşan TTB Aile Hekimliği Kolu Sekreteri Nuri Seha Yüksel, salgında kötü bir tablonun ortaya çıktığını belirterek, “Öyle bir noktaya geldik ki açıklanan resmi verilere göre de her on dakikada 1 vatandaşımızı Covid-19 nedeniyle kaybediyoruz. Her gün yeni sağlık çalışanının ölüm haberini sizlerle paylaşmak zorunda kalıyoruz” dedi.

TTB’nin bu zamana dek yaptığı açıklamalarla uyarılarını dile getirdiğini hatırlatan TTB Merkez Konseyi Üyesi Doğan Eroğulları ise, “Salgında kontrolü kaybettik. Çünkü suçu ve sorumluluğu vatandaşa yükü sağlık çalışanına yıkan bir pandemiyle mücedele anlayışı başarılı olamayacaktı olamadı da. İkinci basamakta tedavi ediciyle karşılanan bir pandemi mücadelesinin bir başarıya ulaşamayacağı açıktı ve ulaşılamadı. Birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi gerekir dedik dinlenmedi” diye konuştu.

Kasımda izlem oranı yüzde 91 arttı

Ekim ayında yaptıkları uyarıların ardından yeterli tedbirlerin alınmadığını belirten TTB Aile Hekimliği Kolu Üyesi Emrah Kırımlı, aile hekimleriyle yaptıkları ankete ilişkin verileri paylaştı. Türkiye genelinde 73 farklı ilden bin 270’in katıldığı ankete göre aile hekimlerinin Covid-19 izlem oranı eylüle göre ekim ayında yüzde 30 artış gösterirken, ekime göre kasım ayında ise izlem oranı yüzde 91 arttı. Vaka sayılarında “korkunç bir artış” olduğunu ifade eden Kırımlı, eylül ayı başında aile hekimi başına düşen hasta sayısının 8,49, ekim ayında 6,3 olduğunu kasım ayında ise bu sayının 19,79’a çıktığını söyledi. Verilere göre İstanbul’da aile hekimi başına düşen Covid-19’lu hasta sayısı ekim ayında 7,6 iken kasım ayında 31,12’ye çıktı. Ankara’da ekim ayında 12 olan bu veri 23,95’e yükseldi. İzmir’de ekim ayında hekim başında düşen pozitif hasta sayısı 3’ken kasım ayı itibariyle yaklaşık beş kat artarak 14,42’ye çıktı.

"Türkiye’de 50 bine yakın insan her gün Covid-19 tanısı alıyor"

Türkiye’de günde 47 bin 629 yeni PCR pozitif hastanın aile hekimlerinin izlem listesine düştüğünü belirten Kırımlı, “Bunlar sadece bizim listelerimizde olanlar ve hastanede olanları bilemiyoruz. Türkiye’de 50 bine yakın insan her gün Covid-19 tanısı alıyor” dedi. Yapılan çalışmaya göre PCR pozitif tanısı konan kişi sayısı ekim ayında 143 bin 732’iken kasım ayında bu sayı 476 bin 293’e çıktı.

“Ekim ayında gerçekçi tedbirler alınmış olsa biz buraya gelmiş olmazdık” ifadelerini kullanan Kırımlı, “Ekim ayında 490 bin 966 kişi izlemdeydi. Kasım ayında bu sayı 1 milyon 435 bin 214’e çıktı. Türkiye’de 1,5 milyon kişi karantinada. Filyasyon ekiplerinin bunlara yetişmesi imkansız ve yetişemiyorlar” ifadelerini kullandı.

"En az 5 bin sağlık çalışanı bu bir ay içerisinde hastalandı”



Ankete katılan aile hekimlerine yöneltilen ‘Aile Sağlığı Merkezleri’nde Covid-19 olan var mı’ sorusuna ekim ayında yüzde 40 ‘evet’ yanıtı verildiğini, bu oranın kasım ayında ise yüzde 50’ye çıktığını belirten Kırımlı, “Aile sağlığı merkezlerinde çalışan 45 bin kişi var. Bu oranlara göre en az 5 bin sağlık çalışanı bu bir ay içerisinde hastalandı” dedi.

"Kişisel koruyucu ekimpanlar bize dağıtılmıyor, biz kendimiz alıyoruz"



“İstanbul’da ambulans görmediğimiz, sela duymadığımız bir an yok” diyen Kırımlı, “Çok yoğun bir artış var. Sadece biz salgınla uğraşmıyoruz. Kişisel koruyucu ekimpanlar bize dağıtılmıyor. Biz kendimiz alıyoruz. Ayrıca grip aşıları, zatürre aşılarına yetişemiyoruz. Bir arkadaşımızın söylediği gibi tükenmeye başladık ve doğru dürüst dinlenemiyoruz. Kendi aldığımız ürünler de gerçek ve sağlıklı mı bilemiyoruz. Biz paradan geçtik çözüm istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan ankete katılan bin 270 aile hekimine, ‘Tükenmişlik sizi etkiledi mi’ sorusu da yöneltildi. 236 hekim tamamen tükendiğini, 69’u tükenmişlikten kurtulamadığını, 543’ü ise tükenmiş hissettiğini söyledi. 400 hekim bu soruya ‘ara sıra’ 18’i ise ‘hiç’ yanıtını verdi.