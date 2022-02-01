TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Bulut: Kapitalizm Omicron’a teslim oldu

TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, “Dünya tarama testleri ve filyasyondan vazgeçti. Kapitalizm Omicron’a teslim oldu” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın “Artan vaka sayıları sizi ürkütmesin…” şeklindeki açıklamasına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Birgün'ün haberine göre, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut yaptığı açıklamada, “Günlük vaka sayılarında kritik eşik 100-110 bindir. Omikron varyantına karşı tüm dünyada tarama testleri ve filyasyondan vazgeçildi. Kapitalizm Omicran’a teslim oldu. İşçiler işe gitsin istiyorlar. Ülkeler iş gücü kaybı olmasın istiyor. Ancak böylece bulaş daha da artıyor. Pandeminin en kötü yönetimin dönemine geldik. Sürü bağışıklığını sürü yaralanmasına çevirdiler. Toplumsal bağışıklık toplumsal yaralanmaya dönüştürdüler” ifadelerini kullandı.

"Yoğun bakım üniteleri doldu"

İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı da kentte tablonun vahim olduğunu söyledi. Çamlı, yaptığı açıklamada, İzmir'deki devlet hastanelerinin pandemi ve yoğun bakım servislerinde boş yer kalmadığını bildirdi. Acil servis yoğun bakım ünitelerinin bile dolu olduğunu belirten Çamlı, “Son bir aydır İzmir'de vaka sayıları 10 katı aşan şekilde artış gösteriyor. Bütün hastanelerin yoğun bakımlarında boş yer kalmadı. Hatta acil servis yoğun bakım üniteleri de doldu. Acil servislerde yoğun bakım sırası bekleyen çok sayıda hastamız var. Yeni pandemi ve yoğun bakım servisleri açılıyor, buna rağmen gene de yetmiyor. Çünkü çok ciddi vaka sayıları ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.