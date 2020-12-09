TTB: Evinde Covid-19 hastası olanlara bile "temaslı değil" gerekçesiyle test yapılmadı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, evinde Covid-19 hastası olsa bile PCR testi yapılmayan hekimler olduğunu belirtti. Prof. Dr. Vedat Bulut, “Babasının sağlığıyla ilgilenen kişiyi babası temaslı olarak yazmadığı için PCR testi yaptıramadı, ancak başka kentte yaşayan arkadaşı temaslı diye onun adını yazdığı için PCR testi yaptırabildi” dedi.

ANKA'nın haberine göre, temas şüphesi varsa o kişiye kesinlikle test yapılması gerektiği, salgınla mücadelenin ancak böyle başarıya ulaşacağı uyarısında bulunan Prof. Bulut, "Sağlık Bakanlığı endikasyonları kısıtladı, sağlık çalışanlarına yapılan testte de kısıtlamaya gidildi, düzenli yapmayı bıraktı. Zaten başka klinikleri Covid kliniğine çevirdiği için pek çok insanın orada görevlendirildiği dönemi yaşıyoruz" dedi.

Prof. Bulut, Sağlık Bakanlığı'nın her ihtimali göz önüne alarak test yapması gerektiğini hatırlattı:

"Türkiye’de gerek kırsal kesimde gerekse kentlerde örneğin akrabalık ilişkilerinde temas varsa bile yazdırmıyor teyze oğlu, amcaoğlu ile temas etti ama bunu listesine yazmıyor. Kasten de olabiliyor bu durum, bilinçsiz de. Anadolu’da arazi kavgaları yaşayanlar arasında akrabası ile teması olsa bile temaslı olarak onun adını yazdırmıyor."

Kişi hastalığı asemptomatik atlattığında bulaştırma oranının arttığını aktaran Prof. Bulut "Doktorun evinde temaslı aile bireyi var, ona bile test yapılmadığı vakalar duyduk. Kötü gidişi durduracaksak kesinlikle PCR yaygınlaştırılmalı ve kişinin beyanı esas olmalı" dedi.