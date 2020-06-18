T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

TTB: Erken açılmanın sonuçları alarm veriyor, İstanbul hâlâ Vuhan!

18 Haziran 2020 18:50

Türk Tabipleri Birliği, 'kendilerinin ve ilgili uzmanların tüm uyarılarına karşın başlatılan erken yeniden açılmanın sonuçlarının alarm verdiğini' söyledi. Açıklamada, Türkiye'deki Koronavirüs vakalarının yaklaşık yüzde 60'ının bulunduğu İstanbul, salgının yoğunluk merkezi olduğu belirtilerek virüsün başladığı yer olan 'Vuhan'a benzetildi.   

ETİKETLER

ttbtürk tabipleri birliğikoronavirüs salgınıkoronavirüs vakalarvuhan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24