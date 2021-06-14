TTB’den uyarı: Filyasyon ekipleri dağıtılmamalı

Halk Sağlığı Uzmanı, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Aslı Davas, Türkiye’de filyasyonun gerçek anlamda uygulanmadığını, ancak tüm olumsuzluklara rağmen, salgın dönemindeki en önemli aracın filyasyon ekipleri olduğunu hatırlatarak “Bakanlığın aşılamayı yüzde 70'lere çıkaracağız diye filyasyon ekiplerini dağıtmaması gerekiyor” uyarısında bulundu.

Türkiye’de filyasyon çalışmalarını değerlendiren Halk Sağlığı Uzmanı, TTB Pandemi Çalışma Grubu üyesi Doç. Dr. Aslı Davas salgının başından itibaren filyasyon uygulamalarının çok geç bir tarihe kadar sınırlı bir biçimde yürütüldüğünü hatırlattı.

Sözcü gazetesinden Latif Sansür’ün haberine göre, çalışan kişilerin ekonomik güvenceli bir işinin olmaması halinde evde kalarak temaslı olmayı kabul etmeyeceğini söyleyen Dr. Davas, temaslılara ekonomik destek sağlanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de filyasyonun gerçek anlamda uygulanmadığını, buna rağmen salgın döneminde en önemli araç olduğunun altını çizen Davas, “Bakanlığın aşılamayı yüzde 70'lere çıkaracağız diye filyasyon ekiplerini dağıtmaması gerekiyor. Yaz sonuna geldiğimizde bağışıklama oranımızın ne olacağını bilmiyoruz. Herkes bağışıklansa bile bu aşının ne kadar süre etkili olduğunu bilmiyoruz. Yeni mutantlar olduğunu aşıların bunlara etkili olup olmadığını bilmiyoruz. Dolaysıyla bizim salgın dönemindeki en önemli aracımız olan filyasyon hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmemiz gerekiyor” uyarısı yaptı.