TTB'den "uçaklarda PCR testi zorunluluğu" açıklaması: Virüsün uçakta bulaşıp tren veya otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yok

Türk Tabipleri Birliği (TTB), uçak seyahatlerinde PCR testi zorunluluğunun geri getirilmesi için, "SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

TTB, Koronavirüs Bilim Kurulu kararlarının ve dün PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından sorumluları istifaya davet etmişti. Bugün, İçişleri Bakanlığı gönderdiği yeni genelgeyle sadece uçak seyahatlerinde PCR testini tekrar zorunlu hale getirdi.

Bu durumu eleştiren TTB'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli"

"Salgın anlık değişen kararlarla değil, bilimsel verilerle yönetilmeli. SARS-CoV-2 virüsünün uçakta bulaşıp tren ve otobüste bulaşmama gibi bir özelliği yoktur. Alınan kararlar her zamanki gibi bilim dışıdır. Toplumu hastalığa mahkum edenleri bir kez daha istifaya çağırıyoruz."