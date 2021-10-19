TTB’den Sağlık Bakanlığı'na: HPV aşısı ücretsiz bir şekilde takvime eklenmeli

Rahim ağzı kanserinin önlenebilir ve erken tanı konduğunda tedavi edilebilir olduğunun belirtildiği yazıda, kanser etkenlerinden olan HPV ile her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin enfekte olduğuna dikkat çekildi.

Yazıda önlenebilir hastalıkların ve ölümlerin önüne geçilmesi için ulusal taramanın yanında HPV aşılarının da ücretsiz olarak ulusal aşı programına eklenmesi talep edildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de HPV'yi elimine etmek için strateji planı geliştirdiği hatırlatılan yazıda, "Bu plana göre hareket eden ülkelerde 2030'a dek 15 yaş ve altı kız çocuklarının yüzde 90'ının aşılanması, 35 yaşına kadar kadınların en az bi kere uygun yöntemle taranması ve bunun 45 yaşında bir kere daha tekrarlanması öngörülmektedir" denildi.